Waffenmesse "Armee 23" öffnet ihre Pforten für Besucher

Vor den Toren Moskaus wurde heute die internationale Ausstellung für Waffen und Waffensysteme "Armee 23" eröffnet. Neben neuesten russischen Systemen werden in einem eigenen Bereich auch westliche Waffen ausgestellt, die im Rahmen der militärischen Spezialoperation erbeutet wurden.

Quelle: Sputnik © Maksim Blinov

Mit einem Grußwort eröffnete Russlands Präsident Wladimir Putin die diesjährige internationale Waffenmesse Armee 23. Putin verwies auf den wachsenden Markt für Produkte mit künstlichem Intellekt: "Armee 23 gibt einen Einblick in die innovativen zivilen Produkte unserer Unternehmen. Boote und Hubschrauber, Amphibien und Drohnen. Ich möchte zudem auf das umfangreiche Rahmenprogramm aufmerksam machen, das in diesem Jahr aus 250 Veranstaltungen besteht und den Fragen der Diversifizierung des Verteidigungs- und Industriekomplexes und der Entwicklung künstlicher Intelligenz gewidmet ist. Russland hat bezüglich dieser bahnbrechenden und vielversprechenden Entwicklungen viel zu bieten." Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu verwies auf die hohe Zuverlässigkeit und Qualität russischer Waffen und Rüstungsgüter. Westliche Technik zeige sich im Einsatz alles andere als einwandfrei, sagte der Verteidigungsminister. "Unter realen Bedingungen zeigen unsere Waffen ihre Zuverlässigkeit und Effizienz. (…) Dabei erwies sich die weithin beworbene westliche Technik als alles andere als einwandfrei. Dies können Sie sehen, indem Sie sich die Ausstellung der Trophäen ansehen." Schoigu verweist damit auf eine im Rahmen der Messe stattfindenden Ausstellung westlicher Waffen und Waffensysteme, die von russischen Soldaten im Rahmen der militärischen Spezialoperation in der Ukraine erbeutet wurden. Schoigu fügte hinzu, dass auf der Waffenmesse Armee 23 nicht nur Systeme zu sehen sind, die in staatlichem Auftrag erarbeitet werden, sondern auch Systeme, die auf eigenen Innovationen russischer Unternehmen beruhen. Ausgestellt werden über 28.000 Exponate aller Waffengattungen auf einer Fläche von insgesamt 120.000 Quadratmetern. Mehr zum Thema – Eröffnung der Militärmesse "Armee 2023"

