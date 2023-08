Russland baut "afrikanisches Dorf"

Das erste "afrikanische Dorf" entsteht zwischen Moskau und Sankt Petersburg. Dort sollen Bauern als Umsiedler aus Südafrika heimisch werden, um die Landwirtschaft zu fördern. Insgesamt werden rund 3.000 Familien erwartet.

© Pressedienst des Internationalen Afrikanischen Kongresses in Russland

Im Gebiet Twer, etwa auf halber Strecke zwischen Moskau und Sankt Petersburg, wurde der erste symbolische Grundstein für den Bau eines afrikanischen Dorfes gelegt, berichtete der Pressedienst der Regionalregierung. "Das Dorf Poretschje ist zum Zentrum der internationalen Agenda geworden und hat sich zum Ausgangspunkt für den Aufbau starker russisch-afrikanischer Beziehungen erklärt", heißt es in der Stellungnahme. Das Projekt ist Teil eines fünfjährigen Pilotprogramms zur Ansiedlung Tausender Siedler aus Südafrika. Die Grundsteinlegung für den Bau des Dorfes fand unter Beteiligung afrikanischer Diplomaten statt. Die Behörden der Region gehen davon aus, dass das Gelände, das mit aller notwendigen Infrastruktur ausgestattet wird, Siedlungen beherbergen wird, wo bisherige Bewohner afrikanischer Länder in der Landwirtschaft arbeiten werden. Insgesamt sollen 30 Siedlungen für 3.000 Familien entstehen. RT-Doku zum Rassenproblem in Südafrika: Erntezeit Gottes Konstantin Klimenko, der Generalvertreter des Internationalen Afrikanischen Kongresses in der Russischen Föderation, erklärte: "Wir planen, in Russland 30 Siedlungen für Afrikaaner (europäischstämmige Buren) zu schaffen, die beschlossen haben, von Afrika nach Russland auszuwandern. Das sind ehemals europäische Bauern, die sich vor vielen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent niedergelassen haben". Er fuhr fort: "Viele von ihnen konvertieren jetzt zur Orthodoxie und ziehen nach Russland, angezogen von unserer ethisch-moralischen und spirituellen Lebensweise mit traditionellen Familienwerten." Obwohl der Bau noch nicht begonnen hat, arbeiten die Organisatoren des Projekts daran, ein Unterstützungsprogramm für die künftigen Siedler aufzubauen. Unter anderem sollen Online-Kurse zum Erlernen der russischen Sprache für etwa 200 Siedler starten, sagte Klimenko. Die Afrikaaner (Buren oder Kapholländer) stammen von niederländischen Kolonisten ab, die sich Mitte der 1650er Jahre erstmals in der Gegend von Kapstadt niederließen. Bis 1990 blieb die weiße Oberschicht Südafrikas an der Macht und war maßgeblich verantwortlich für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Apartheid, die die südafrikanische Gesellschaft für Jahrhunderte spaltete. Mehr zum Thema - Südafrika fordert die EU auf, beschlagnahmte Lieferungen rusisscher Düngermittel freizugeben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.