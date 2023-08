Brasilien – Alle "echten" Gespräche über die Ukraine sollten Russland einbeziehen

Der Konflikt in der Ukraine ist nach Ansicht des brasilianischen Gesandten ein "Kapitel in der langjährigen Rivalität" zwischen Russland und dem Westen

Quelle: AFP © NELSON ALMEIDA

Der Leiter der brasilianischen Delegation bei einem von den Saudis veranstalteten Gipfeltreffen zum Ukraine-Konflikt hat Zweifel daran geäußert, dass ohne die Beteiligung Russlands an den Verhandlungen irgendwelche Fortschritte erzielt werden können. Brasiliens oberster Präsidentenberater, Celso Amorim, äußerte sich am ersten Tag des Treffens in Dschidda, zu dem Moskau nicht eingeladen war, per Videolink. "Jede echte Verhandlung muss alle Parteien einbeziehen. Obwohl die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir, wenn wir wirklich Frieden wollen, Moskau irgendwie in diesen Prozess einbeziehen", sagte er laut einer Kopie seiner Erklärung, die von der brasilianischen Nachrichtenwebsite G1 veröffentlicht wurde. Sacharowa: Ohne Russland haben alle Verhandlungen zur Ukraine nur wenig Sinn Zu den Wochenendgesprächen in Saudi-Arabien wurden rund 40 Länder eingeladen. Viele von ihnen haben sich bisher dem Druck der USA widersetzt, in der Krise Partei zu ergreifen, da sie den Konflikt als Stellvertreterkrieg zwischen Großmächten betrachten, an dem sie nicht beteiligt sein wollen. Zuvor wurden die Gespräche vom mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador abgelehnt, der das Treffen als "sinnlos" bezeichnete, wenn Russland nicht dabei sei. "Dies ist nicht nur ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine", fügte der Leiter der brasilianischen Delegation am Samstag laut der New York Times hinzu. "Dies ist auch ein Kapitel in der langjährigen Rivalität zwischen Russland und dem Westen". Moskau bleibt skeptisch gegenüber jedem "Friedensplan", der in Dschidda vorgestellt werden soll, und hält den Gipfel für einen bloßen Versuch des Westens, neutrale Länder davon zu überzeugen, die vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij vorgeschlagene "Zehn-Punkte-Friedensformel" zu unterstützen. Das russische Außenministerium hatte zuvor erklärt, die Verhandlungen in dem vorgeschlagenen Format seien "ein Versuch, die aufrichtigen Absichten der [teilnehmenden] Länder auszunutzen, um eine antirussische Koalition zusammenzuschustern". Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag, der ukrainische Plan fordere Russland auf, "völlig zu kapitulieren" und bei der Verfolgung ethnischer Russen durch Kiew ein Auge zuzudrücken. Der Pressesprecher des Kremls, Dmitri Peskow, erklärte jedoch, Russland werde das Treffen in Saudi-Arabien im Auge behalten und bekräftigte, dass Moskau Versuche, den Konflikt friedlich beizulegen, stets begrüßt habe. Unterdessen sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass die Gespräche "nicht nutzlos" seien, wenn sie "dem Westen zu verstehen helfen, dass Selenskijs Plan keine Aussichten hat". Mehr zum Thema - Außenminister Russlands und Chinas besprechen Ukraine-Krise und bilaterale Beziehungen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.