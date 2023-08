Russlands Finanzminister: Tu-214-Flugzeuge werden genauso effizient wie Boeing-Maschinen sein

Wegen der westlichen Sanktionen gegen die russische Luftfahrtbranche setzt das Land jetzt auf seine eigenen Flugzeugbauer und will die Produktion von neuen Passagiermaschinen beschleunigen. Das Finanzministerium in Moskau kündigt eine umfassende Finanzierung an.

Quelle: Sputnik

Der russische Finanzminister Anton Siluanow hat in einem Interview für die Nachrichtenagentur TASS eine milliardenschwere Finanzierung für die russischen Flugzeugbauer angekündigt, die für die Entwicklung der Passagiermaschinen vom Typ Tupolew Tu-214 und Irkut MS-21 verantwortlich sind. Der Minister brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Flugzeuge möglichst bald Passagiere an Bord nehmen und herkömmliche Flugrouten bedienen könnten. Russische Luftfahrtindustrie trotzt den Sanktionen: Wissenschaftler testen heimische Materialien Siluanow lobte die MS-21-Maschine, mit der er Ende Juni zu einer Beratung in Kasan eingetroffen war, dem Verwaltungszentrum der gleichnamigen Teilrepublik. Der Finanzminister nannte das Flugzeug ausgezeichnet und teilte mit, dass es seinen besten westlichen Pendants in nichts nachstehe: Die Maschine verfüge über einen guten Schallschutz, ein modernes Cockpit, einen komfortablen Passagierraum und ergonomische Sitze. Positive Worte fand Siluanow auch für das Projekt Tu-214: "Übrigens wird auch die modernisierte Tu-124 ebenfalls genauso effizient wie die Boeing und der Airbus sein." Der Minister kündigte ungefähr 280 Milliarden Rubel (etwa 2,78 Milliarden Euro) Finanzierung für die MS-21 an. Die Tu-214 sollte mit 41,8 Milliarden Rubel (etwa 420 Millionen Euro) finanziert werden. Geplant sei auch die Finanzierung anderer Technologie- und Infrastrukturprojekte. Zu diesem Zweck werde die Regierung in Moskau Mittel aus dem sogenannten Wohlstandsfonds freigeben. Analyse Die russische Wirtschaft – in Wirklichkeit auf dem Niveau der deutschen? Bei der Tu-214 handelt es sich um eine zweistrahlige Maschine für mittlere Strecken, die 210 Passagiere an Bord nehmen kann. Ihre Pendants sind der Airbus A320neo, die Boeing 737 Max und die chinesische Comac C919. Das Flugzeug kann eine Geschwindigkeit von 850 Kilometern pro Stunde erreichen und zeichnet sich durch einen größeren Komfort und eine hohe Effizienz beim Kraftstoffverbrauch aus. Das Flugzeug ist vom Zwischenstaatlichen Luftfahrtkomitee zertifiziert, dem viele ehemalige Sowjetrepubliken angehören. Die Triebwerke vom Typ PS-90A erfüllen alle internationalen Anforderungen in Bezug auf den Lärm und die Emissionen von Schadstoffen. Seit dem Jungfernflug im Jahr 1996 werden Flugzeuge dieses Typs von der Sonderflugstaffel Rossija betrieben, die die Spitzenpolitiker des Landes befördert. Im Jahr 2022 hatte man bekannt gegeben, dass die Serienproduktion der MS-21 im Jahr 2024 starten werde. Die Passagiermaschine kann bei kurzen und mittleren Routen verwendet werden und ist daher ein Pendant der Boeing-737 und des Airbus 320. Mehr zum Thema – Russlands größte Fluggesellschaft Aeroflot rüstet auf russische Flugzeugtypen um

