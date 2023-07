Nachruf auf Rostislaw Shurawljow

Am 22. Juli 2023 wurde der für RIA Nowosti aus dem Kriegsgebiet berichtende Journalist Rostislaw Shurawljow im Alter von 34 Jahren durch ukrainischen Beschuss, offensichtlich mit Streumunition, getötet. Wir übernehmen den auf ria.ru veröffentlichten Nachruf auf ihn.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Von Andrei Koz, RIA Nowosti Mein Freund und Kollege Rostislaw Shurawljow, ein Militärkorrespondent von RIA Nowosti, ist gefallen. Ich finde keine Worte. Das letzte Mal habe ich ihn Ende März im Kernkraftwerk Saporoschje gesehen, bei einem Besuch von Rafael Grossi. Vorgestern haben wir miteinander telefoniert. Ich fragte ihn, wann er in den Urlaub fahren würde. Er antwortete: "Am 15. August. Und etwas müde bin ich schon." Rostik, wie er genannt wurde, hat wirklich hart gearbeitet, er konnte gar nicht anders. Er ist mit seinen Kollegen Tausende von Kilometern im Krisengebiet unterwegs gewesen. Vier- oder fünfmonatige Einsätze, Hunderte von "Blitz"-Storys, Videoreportagen und Exklusivberichte, die an die Redaktion geschickt wurden. Er war ein hervorragender Kriegsberichterstatter, ein Profi, der sich zu 100 Prozent seiner Arbeit widmete. Meinung Alexei Schurawko – Ein widerständiger Oppositionspolitiker vom Kiewer Regime ermordet Und ein großer Mann mit einem schweren Schicksal. Er schrieb wahrheitsgemäß über den Krieg, da er ihn aus erster Hand kannte. Im Jahr 2014 trat er mit einem Maschinengewehr in der Hand für die Verteidigung der jungen Volksrepublik Lugansk ein. Später wurde er sesshaft, gründete eine Familie und engagierte sich im Journalismus, wo er seit 2022 für RIA Nowosti arbeitete. Ich traf ihn im November 2020 in Bergkarabach, als wir vergeblich versuchten, in Stepanakert etwas zu essen zu finden. Die Cafés funktionierten nicht, und in den Lebensmittelgeschäften gab es nur Lebensmittel in Dosen. Dann war es Rostik aus unserer kleinen Gruppe, dem es gelang, mit dem Besitzer eines Schalman auf dem örtlichen Markt ein warmes Abendessen auszuhandeln. Er war so authentisch in diesem Gespräch, dass der sympathische Ladenbesitzer uns eine Flasche Maulbeerschnaps auf Kosten des Hauses anbot. Rostik hatte großes Charisma und schaffte es mühelos, dass sich die Menschen mit ihm wohlfühlten. Privat ein lustiger Spaßvogel, todernst, wenn es um die Arbeit ging, zuverlässig wie ein Fels. Er ging nie unnötige Risiken ein. Es ist unwahrscheinlich, dass er an diesem schicksalhaften Tag einen Fehler gemacht hat. Artillerie und Raketen können überall einschlagen. Und der Kriegsreporter Shurawljow war an solche Risiken gewöhnt. Schlafe gut, mein Freund. Wir werden für dich arbeiten. Der Militärjournalist Rostislaw Shurawljow wurde am 18. Juli 1989 in der Stadt Swerdlowsk (heutiger Name Jekaterinburg) in einer Offiziersfamilie geboren. Er absolvierte ein Studium an der Staatlichen Bergbauuniversität Ural, wo er sich auf geophysikalische Technik spezialisierte. In den Jahren 2008/09 leistete er seinen Wehrdienst in den russischen Streitkräften ab, den er im Rang eines Unteroffiziers abschloss. Im Jahr 2012 begann er seine Karriere als Journalist. Er arbeitete für regionale Medien im Ural und war Mitglied des Pools des Gesandten des russischen Präsidenten für den Föderationskreis Ural. Im Jahr 2014 berichtete er über die Ereignisse im Zusammenhang mit der Rückgabe der Krim und war Teilnehmer des Russischen Frühlings im Südosten der Ukraine. Kiew startet Streubomben-Angriff auf Journalisten: Russischer Korrespondent stirbt Von Juli bis Dezember 2014 befand er sich in der militärischen Konfliktzone in Lugansk auf dem von den Aufständischen kontrollierten Gebiet. Dort meldete er sich freiwillig für die Interbrigade als Mitglied des Sarja-Bataillons der Volksrepublik Lugansk. Im Jahr 2015 zog er in die Stadt Tjumen, wo er als Sonderkorrespondent für die Online-Publikation PARK72.RU arbeitete und über das soziale und politische Leben der Region berichtete. Im Jahr 2021 kam er zur Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Er spezialisierte sich als Kriegsreporter und unternahm mehrere Dienstreisen in das Kriegsgebiet, zunächst in die Volksrepublik Donezk, dann in die Region Charkow und danach in die Region Saporoschje. Dafür erhielt Shurawljow den Sonderpreis "Für Mut bei der Erfüllung journalistischer Pflichten" des russischen Journalistenverbandes. Am 22. Juli 2023 wurde Shurawljow bei ukrainischem Beschuss getötet. Shurawljow war verheiratet. Er hinterlässt zwei Söhne. Übersetzung aus dem Russischen. Der Artikel ist am 22. Juli 2023 auf ria.ru erschienen. Mehr zum Thema – Kriegsberichterstatter von RIA Nowosti bei ukrainischem Beschuss getötet

