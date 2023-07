Russische Zentralbank erhöht den Leitzins auf 8,5 Prozent

Die Zentralbank Russlands hat den Leitzins wegen des "Inflationsdrucks" auf 8,5 Prozent angehoben. Zuletzt war er nach Beginn der Spezialoperation im Februar des Jahres 2022 erhöht worden, als die Zentralbank ihn eilig auf 20 Prozent angehoben hatte.

Quelle: Sputnik © Marija Dewachina

Die Zentralbank Russlands hat den Leitzins angesichts der steigenden Inflation auf 8,5 Prozent angehoben, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Der Leitzins wurde ausgehend von 7,5 Prozent um 100 Basispunkte erhöht. Die Regulierungsbehörde begründete den Schritt mit der steigenden Inflation und dem schwächelnden Rubel. In der Meldung heißt es: "Die steigende Inlandsnachfrage übersteigt die Produktionskapazitäten, was zum Teil auf die begrenzte Zahl der Arbeitskräfte zurückzuführen ist, was wiederum den Inflationsdruck auf die Wirtschaft erhöht." Die russische Währung hat sich seit Jahresbeginn abgeschwächt, was ebenfalls zu den Inflationsrisiken beiträgt, so die Zentralbank. Russland: Staatsduma verabschiedet Gesetz über digitalen Rubel Zudem korrigierte die Zentralbank die Inflationsprognose. Mit der ergriffenen Maßnahme werde diese im Jahr 2023 bei 5 bis 6,5 Prozent liegen und im Jahr 2024 auf 4 Prozent sinken. Zuvor hatte die Regulierungsbehörde für dieses Jahr ein Preiswachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent vorausgesagt. Das letzte Mal erhöhte die Zentralbank den Zinssatz Ende Februar des Jahres 2022. Kurz nach Beginn der Spezialoperation und dem Einfrieren der russischen Gold- und Devisenreserven im Westen erhöhte sie den Zinssatz eilig von 9,5 auf 20 Prozent. Später senkte die Regulierungsbehörde ihn schrittweise im Laufe von sechs Monaten und ließ ihn dann seit September unverändert. Weitere Erhöhungen seien möglich, um die Inflation im nächsten Jahr bei etwa 4 Prozent zu stabilisieren, fügte die Behörde hinzu. Die nächste Sitzung der Zentralbank ist für den 15. September 2023 angesetzt. Mehr zum Thema – Russlands Auslandsverschuldung auf niedrigstem Stand seit 17 Jahren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.