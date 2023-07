Russland richtet Informationsaustauschsystem zur Bekämpfung der Geldwäsche ein

Die Entwicklung eines internationalen Informationsaustauschsystems zur Bekämpfung der Geldwäsche hat in Russland begonnen. Es soll unter Verwendung einheimischer Technologien in den Jahren 2023 bis 2026 eingerichtet werden.

Quelle: Sputnik © Maksim Blinov

Laut dem offiziellen Telegram-Kanal des russischen Ministerrats plant das Land für den Zeitraum 2023 bis 2026 die Einrichtung eines Informationsaustauschsystems zur Bekämpfung der Geldwäsche. In der Meldung heißt es: "Russland hat damit begonnen, ein System für den Informationsaustausch mit den Ländern Zentral- und Südostasiens, des Nahen Ostens, Afrikas und Lateinamerikas zu entwickeln, das eines der Instrumente zur Bekämpfung der Legalisierung von unrechtmäßig erworbenem Einkommen sein wird." Das System soll "auf der Grundlage einheimischer Technologien im Zeitraum 2023 bis 2026" geschaffen werden, so das Ministerkabinett weiter. Es wird geschlossene Kommunikationskanäle mit befreundeten Staaten nutzen. Die Koordination der Arbeiten zur Schaffung des Systems wird von der Behörde Rosfinmonitoring übernommen. Mehr zum Thema – BlackRock-Mitarbeiter: "Sie haben 10.000 Dollar? Sie können einen US-Senator kaufen"

