Star-Choreograf Boris Eifman: "Nur die wahre Kunst kann die Menschen heute noch vereinen"

Er wird als Choreograph-Philosoph, Choreograph-Psychoanalytiker und Theatermagier bezeichnet. Er selbst beschreibt seine Stücke als "psychologisches Ballett". Boris Eifman, der legendäre sowjetische und russische Choreograf, ist einer der beliebtesten Ballettkünstler der Welt. Vor der Pandemie waren er und seine Truppe Stammgäste auf den Ballettbühnen der Welt und seine Produktionen der "Roten Giselle", des "Russischen Hamlet" und des "Rodin" wurden weltweit bejubelt.

Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine hat er sich trotz seiner großen Popularität im Ausland nicht von seinem Land losgesagt, sondern lediglich seine beruflichen Reiseziele umgestaltet. Und während das europäische Publikum seine Truppe früher häufiger sah als das russische, tourt er jetzt ausgiebig in seinem Heimatland. Oder er besucht eher "freundliche Länder". In einem Interview mit der Zeitung Iswestija bringt er es auf den Punkt:

"Allein in der Spielzeit 2022/23 waren wir mit großem Erfolg an den führenden Bühnen Israels, Armeniens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Usbekistans und Kasachstans zu Gast. Im Herbst wird die Truppe erneut die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen und ein Galaprogramm in Dubai aufführen, gefolgt von einer Aufführung des Balletts Anna Karenina zum Abschluss des 25. Internationalen Tanz- und Musikfestivals in Bangkok. Dann folgt eine große Tournee durch China, wo wir eineinhalb Monate lang auftreten werden. Unser Theater ist ein ständiger Botschafter der hohen russischen Kunst in der Welt."

Eifman ist der Meinung, dass nur echte, hohe Kunst die Menschen heute, in einer Situation katastrophaler Zerrissenheit, vereinen kann. Und vielleicht Brücken zwischen denen bauen, die sich als Konfliktparteien betrachten. Seine Erfahrung beweist es. So hatte sein neues Ballett kürzlich eine sehr erfolgreiche Premiere in Budapest. Im Juni wurde sein Ballett "Pygmalioneffekt" im Ungarischen Nationalballett in Budapest uraufgeführt. Das sei ein bedeutendes Ereignis "angesichts der Politik des Westens, alles Russische zu canceln", schreibt die Iswestija. Eifman erzählt:



"Die Tänzerinnen und Tänzer des Ungarischen Nationalballetts schafften es, dem Publikum die besondere Energie der Aufführung 'Pygmalioneffekt' zu vermitteln und ihm die positiven Emotionen zu vermitteln, die es brauchte. Das Projekt erwies sich als einzigartig: Ein russischer Choreograf inszeniert im Ausland eine Performance zur Musik des österreichischen Komponisten Johann Strauss (Sohn). Mit Tänzern aus Ungarn, Russland, der Ukraine, Japan, Italien und anderen Ländern mit einem berühmten britischen Dirigenten am Pult. Dies ist die Antwort auf die Frage, was die Menschen heute vereinen kann. Echte Kunst, und nur sie."

Derzeit arbeitet er an einem neuen Ballett, das auf dem Roman "Schuld und Sühne" gründet. Und, wie er sagt, hat er Dostojewskis spannendsten Kriminalroman keineswegs wegen seiner packenden Handlung ausgewählt. Sondern wegen des Themas der Untrennbarkeit von Sünde und Reue, das seiner Meinung nach heute so aktuell ist.

Mit Blick auf das, was heute in der Welt vor sich geht, sagt Eifman:

"Was geschieht heute? Die Menschen sündigen nicht nur, sondern versuchen, bis an die Grenze zu gehen, über die hinaus die menschliche Seele zerstört wird. Und das Ungeheuerlichste ist, dass sie sich so verhalten, als gäbe es keine unveränderlichen moralischen Normen über ihnen. Sie streben weder nach Reinigung noch nach Sühne. Verbrechen werden begangen und es folgt keine Strafe."

Die Arbeit an dem Ballett geht "am härtesten" voran, gibt der Meister zu. Aber es gebe "keine Geburt ohne Tränen und Qualen". Nun steht also eine Fertigstellung der Inszenierung an, deren Premiere für das Jahr 2024 geplant ist. Die vielleicht unter ganz anderen geopolitischen Umständen stattfinden wird.

