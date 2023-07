FSB: Ukrainischer Attentatsversuch auf RT-Chefin vereitelt

Laut einer Mitteilung des FSB wurden am Freitag Mitglieder einer Neonazi-Gruppe festgenommen, die die Ermordung von RT-Chefin Margarita Simonjan sowie der TV-Moderatorin Ksenija Sobtschak geplant haben sollen.

Quelle: www.globallookpress.com © Aleksander Polyakov

Der Föderale Sicherheitsdienst der Russischen Föderation (FSB) und die Strafverfolgungsbehörden haben die Vorbereitung des Mordes an Margarita Simonjan, Chefredakteurin der Mediengruppe Rossija Segodnja und RT, sowie an der TV-Moderatorin Ksenija Sobtschak durch ukrainische Spezialdienste verhindert. Das teilte der FSB am Samstagmittag mit. Am Freitag sollen Mitglieder der Neonazi-Gruppe "Paragraf-88" in Moskau und in der Region Rjasan festgenommen worden sein, als sie die Arbeits- und Wohnadressen von Simonjan und Sobtschak ausspionierten. Die Festgenommenen gaben an, dass man ihnen pro Mord eineinhalb Millionen Rubel geboten hatte, knapp 15.000 Euro. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen stellte der FSB bei den Festgenommenen ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, 90 Patronen, Messer, Schlagringe, Gummiknüppel, Handschellen, Ärmelwinkel und Flaggen mit Nazi-Symbolen, Nazi-Literatur sowie Kommunikationsmittel und Computer sicher. Auf den Computern sollen bereits Belege für die Absichten der Festgenommen gefunden worden sein. Der FSB kündigte die Einleitung eines Strafverfahrens für extremistische und terroristische Motivation gegen die mutmaßlichen Angreifer an. Mehr zum Thema – "NATO-Gipfel – Gipfel des Todes": Kundgebung in Russland gegen Waffenlieferungen an die Ukraine

