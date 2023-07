Russland: Explosion in Sprengstofffabrik – sechs Tote

In einer Sprengstofffabrik im Südosten Russlands hat sich am Freitag eine Explosion ereignet. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben. Das Werk gilt als essenziell für das wirtschaftliche Leben in der Stadt.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Im Promsintes-Werk in der Stadt Tschapajewsk, das im Bereich der Sprengstoffherstellung tätig ist, ist es zu einer Explosion gekommen. Nach vorläufigen Angaben ereignete sich der Vorfall bei der Demontage einer Rohrleitung, wie die Nachrichtenagentur TASS berichtete. Dabei wurden acht Arbeiter verletzt, sechs von ihnen kamen ums Leben. Berichten zufolge waren alle von ihnen Schweißer. Der Duma-Abgeordnete Alexander Chinschtein schrieb auf Telegram: "Nach vorläufigen Informationen waren die Rohre, an denen die Schweißarbeiten stattfanden, nicht neu. Sie wurden zuvor in Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes verwendet. Möglicherweise befanden sich explosive Rückstände in den Rohren." Das Werk Promsintes gilt als einer der wichtigsten Hersteller von Industriesprengstoffen in Russland und den GUS-Staaten. Das seit dem Jahr 1997 existierende Werk beschäftigt 1.300 Menschen und ist ein wichtiger Teil der Wirtschaft in der Stadt Tschapajewsk. Die Einnahmen des Werks beliefen sich im Jahr 2022 auf über 3,8 Milliarden Rubel (rund 38 Millionen Euro), teilte die Agentur Interfax mit. Die Behörden der Region Samara haben den Angehörigen der verunglückten Arbeiter jede erforderliche Unterstützung versprochen. "Ich spreche all jenen, die Angehörige verloren haben, mein aufrichtiges Beileid aus", sagte der Leiter der Region, Dmitri Asarow. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen der Verletzung von Sicherheitsvorschriften ein. Mehr zum Thema - Russische MiG-31 auf Kamtschatka abgestürzt

