Zahl der Todesopfer nach Dammbruch am Wasserkraftwerk Kachowka steigt auf 53

Nach dem Dammbruch am Wasserkraftwerk Kachowka hat die Zahl der Todesopfer 53 erreicht. Der Damm wurde am 6. Juni zerstört. In der Folge wurden Siedlungen auf der russisch kontrollierten linken Seite und der ukrainisch kontrollierten rechten Seite des Dnjepr überflutet.

Quelle: Sputnik © Taissija Woronzowa

Die Zahl der Todesopfer nach dem Dammbruch am Kachowka-Wasserkraftwerk ist auf 53 gestiegen, teilten Rettungsdienste am Donnerstag gegenüber TASS mit. Der Gesprächspartner erklärte der Nachrichtenagentur: "Die Leichen von drei weiteren Toten wurden gefunden und die Gesamtzahl der Todesopfer hat 53 erreicht. Insgesamt wurden 139 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert." Am Vortag hieß es, es seien zwei weitere Leichen gefunden worden und die Gesamtzahl der Opfer sei auf 50 gestiegen. Inzwischen wurden 137 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert. Analyse Dammbruch von Kachowka: Erdoğan fordert eine internationale Untersuchung Der Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka, das flussaufwärts von Cherson am Dnjepr liegt, wurde am 6. Juni zerstört. In der Folge wurden Siedlungen auf beiden Seiten des Flusses überflutet. Das linke Ufer steht unter russischer Kontrolle, das rechte Ufer unter ukrainischer Militärkontrolle. Wladimir Saldo, der kommissarische Gouverneur des Gebiets Cherson, erklärte, der untere Dnjepr befinde sich nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka im Zustand einer ökologischen Katastrophe. Ihm zufolge entweicht eine erhebliche Menge giftiger Stoffe aus dem Dnjepr ins Schwarze Meer. Unterdessen haben die ukrainischen Behörden die Nutzung von Wasser aus dem Gebiet unterhalb des Wasserkraftwerks Kachowka sowie an der Schwarzmeerküste verboten. Kiew behauptet, dass bei einem Verstoß gegen das Verbot die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten drohe und der Ausbruch von Milzbrand nicht ausgeschlossen werden könne. Die russischen und ukrainischen Behörden machen sich gegenseitig für den Dammbruch verantwortlich. Der russische Präsident Wladimir Putin nannte die Zerstörung des Damms eine barbarische Aktion der ukrainischen Behörden. Der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij hingegen macht Russland für den Vorfall verantwortlich. Später sagte er jedoch, dass Kiew keine Beweise für eine Beteiligung Moskaus habe. Mehr zum Thema - Sacharowa: Chronologie des Beschusses des Wasserkraftwerks Kachowka durch ukrainische Streitkräfte

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.