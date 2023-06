Putin spricht russischen Muslimen seine besten Wünsche zum Opferfest Eid al-Adha aus

Heute beginnt das höchste Fest im Islam: das Opferfest Eid al-Adha. Überall auf der Welt, auch in Russland, feiern die Muslime dieses Fest. Rund 250.000 Muslime nahmen am Mittwoch an den feierlichen Gebeten in verschiedenen Moscheen der Hauptstadt sowie an speziell dafür vorgesehenen Orten in Moskau teil. Allein in die Moskauer Kathedralmoschee kamen 105.000 Menschen zum Gebet. In der Stadt Sankt Petersburg feiern auch die Muslime das Fest in Massen. Mehr als 100.000 Gläubige nahmen am Mittwochmorgen an den Eid al-Adha-Gebeten in der Sankt Petersburger Moschee teil. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti veröffentlichte ein Video, in dem Muslime vor einer Moschee in Moskau zu sehen sind.

Die Nachrichtenagentur RBK veröffentlichte außerdem Fotos, die betende Muslime in Moskau zeigen.

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den russischen Muslime seine besten Wünsche zum Eid al-Adha aus. Er lobte insbesondere die Hingabe, den Mut und die Tapferkeit der muslimischen Kämpfer bei der militärischen Spezialoperation. Der volle Text wurde auf der Website des Kremls veröffentlicht:

"Die muslimische Gemeinschaft Russlands spielt eine wichtige kreative Rolle im Leben des Landes und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des interethnischen und interreligiösen Friedens, zur Wahrung der Familienwerte und zur Erziehung der jüngeren Generation. Heute zeigen muslimische Krieger bei der Sonderoperation Hingabe, Mut und Tapferkeit, indem sie sich auf die historischen, geistigen und patriotischen Traditionen ihrer Vorfahren stützen. Schulter an Schulter mit ihren Kameraden verteidigen sie Russland."

Eid al-Adha, das islamische Opferfest, wird am zehnten Tag des 12. Monats des muslimischen Mondkalenders gefeiert und markiert den Höhepunkt der muslimischen Wallfahrt nach Mekka. Eid al-Adha beginnt traditionell mit Predigten und festlichen Gebeten und gipfelt in der Opferung von Tieren.



Mehr zum Thema – Tausende Muslime feiern Eid al-Adha in Moskauer Kathedralmoschee