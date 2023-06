"Kommen Sie nach Moskau" – Geheimdienst bietet ukrainischen Diplomaten Aufenthalt in Russland an

Mitarbeiter ukrainischer diplomatischer Vertretungen, die nach ihrer Dienstreise nicht in ihr Heimatland zurückzukehren wollen, werden vom russischen Auslandsgeheimdienst SWR eingeladen, nach Moskau zu kommen. Dies berichtete RIA Nowosti am Dienstag unter Berufung auf eine Mitteilung der Behörde.

Quelle: AFP © TOLGA AKMEN

Der russische Auslandsgeheimdienst SWR hat sich mit dem Appell, nach Moskau zu kommen, an die Mitarbeiter der ukrainischen diplomatischen Vertretungen sowie die Repräsentanzen staatlicher Stellen im Ausland gewandt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Verweis auf eine Mitteilung des Pressedienstes der Behörde. Hierbei wird der SWR-Chef Sergei Naryschkin mit den Worten zitiert: "Wenn Sie sich für das Schicksal Ihres Heimatlandes und für Frieden sowie Stabilität in Europa verantwortlich fühlen, aber auch einen Druck seitens des kriminellen Kiewer Regimes spüren, welches die Ukraine in eine nationale Katastrophe führt, kommen Sie nach Moskau, wo Ihnen und Ihren Lieben Sicherheit garantiert wird." Ferner teilte die Behörde mit, dass sie über Informationen von einer beträchtlichen Anzahl ukrainischer Diplomaten, Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der Geheimdienste sowie des Innenministeriums der Ukraine verfüge, die sich dafür entschieden haben, nach ihren längeren Auslandsdienstreisen nicht nach Kiew zurückzukehren. Einige von ihnen hätten die bereits so getan, viele andere hielten diese Option für "die akzeptabelste für sich und ihre Familien". RIA Nowosti zitierte weiter aus der Mitteilung: "Dies machen mehrere Mitarbeiter der ukrainischen diplomatischen Vertretungen, die in den EU-Ländern akkreditiert sind. Nach Abschluss einer längerfristigen Dienstreise bleiben sie im Gastland und ändern ihren Diplomatenstatus in einen Flüchtlingsstatus." Zudem liegen dem russischen Auslandsgeheimdienst ähnliche Angaben in Bezug auf Mitarbeiter ukrainischer Vertretungen in den Asien-Pazifik-Staaten vor. Kiewer Behörden würden dabei großangelegte "Säuberungen" in den Auslandsvertretungen durchführen, mit dem Versuch, Personen mit einer illoyalen Einstellung gegenüber der Regierung zu finden und diese dann vorzeitig in die Ukraine zurückzuschicken. Mehr zum Thema – Wer sind die heutigen Helden der Ukraine? – Geschichtsunterricht mit Wladimir Putin

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.