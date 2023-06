Moskau: Gesetzentwurf über kostenloses Parken für Schwangere in die Duma eingebracht

In der russischen Duma liegt ein Gesetzentwurf über kostenloses Parken für Schwangere vor, der werdenden Müttern das Leben erleichtern soll. Zudem sollte ein neues Erkennungszeichen die Verkehrssicherheit solcher Frauen erhöhen.

Quelle: Legion-media.ru © Wirestock

Der Gesetzentwurf wurde von Abgeordneten der Partei "Nowyje Ljudi" (dt.: "Neue Leute") verfasst, berichtet das Online-Magazin Moskvich.mag. Er sieht vor, dass schwangere Frauen eine Stunde lang kostenlos parken können, wie aus einem in der elektronischen Datenbank des Abgeordnetenhauses veröffentlichten Dokument hervorgeht. Erste mithilfe eines Roboters gezeugte Babys kommen zur Welt "So können sie überall in Ruhe parken und müssen sich keine Sorgen machen, dass sie wegen Zahlungsschwierigkeiten in der App zu spät zu ihrem Frauenarzt kommen", erklärt der Parteivorsitzende und Vizesprecher der Staatsduma, Wladislaw Dawankow. In einer Erklärung zum Gesetzentwurf steht, wie das Portal RBK berichtet: "Für schwangere Frauen ist es derzeit schwierig, einen geeigneten Parkplatz zu finden. Sie fühlen sich unwohl und gefährdet, wenn sie einen überfüllten Parkplatz überqueren müssen, auf dem möglicherweise viel Verkehr herrscht, und nicht näher an ihrem Zielort parken können." Laut den Verfassern des Gesetzentwurfs würde dessen Verabschiedung zu einer "fürsorglicheren Haltung gegenüber schwangeren Frauen in der Gesellschaft beitragen, um die Bedingungen für die Unterstützung von Familien zu schaffen, die Geburtenrate zu erhöhen und die Familienwerte zu stärken", berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Darüber hinaus wird die Einführung eines speziellen Schildes "Schwanger" an Fahrzeugen vorgeschlagen, um "gefährliche Fahrmanöver anderer Fahrer zu verhindern", so die Agentur. Derzeit haben in Russland Familien mit mehreren Kindern sowie Menschen mit Behinderungen und Eltern von Kindern mit Behinderungen Anspruch auf kostenlose Parkplätze. Mehr zum Thema - "Mütter- und Säuglingsarmut hoch" – Stiftung versorgt bedürftige Mütter

