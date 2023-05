Gebiet Belgorod: Ein Toter, drei Verletzte – Gouverneur meldet "schwersten Tag" in Schebekino

Beim ukrainischen Granatenbeschuss in Schebekino, Gebiet Belgorod, wurde eine Person getötet und drei weitere wurden verletzt, darunter zwei Jugendliche, so der Gouverneur des Gebiets. Die Granaten trafen zwei große Unternehmen in der Stadt, von denen eines in Brand geriet.

Bei dem ukrainischen Beschuss von Schebekino und des Bezirks wurde eine Person getötet. Der Wachmann eines Unternehmens der Stadt, befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf der Straße, während drei Personen verletzt wurden, darunter zwei Jugendliche, so der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er:

"Der schwerste Tag im Bezirk Schebekinski (...) unter den Verletzten sind auch Kinder, zwei Teenager: ein 15-jähriges Mädchen mit Wunden an den unteren Extremitäten und ein 17-jähriger Junge mit einer Gehirnerschütterung. Sie werden in das regionale Kinderkrankenhaus gebracht."

Ein weiterer Mann erlitt "Risswunden an der Kopfhaut", die Wunden wurden von Sanitätern behandelt und ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich, fügte Gladkow hinzu.

Was die Verletzten betrifft, so trafen die Granaten zwei große Unternehmen in der Stadt. In einem davon sei ein Feuer ausgebrochen, sagte der Gouverneur. Die Feuerwehr sei vor Ort im Einsatz, und die Mitarbeiter der Unternehmen seien in einen sicheren Bereich evakuiert worden. Außerdem sei in der Stadt eine Stromübertragungsleitung beschädigt worden.

Im Internet sind Aufnahmen von den Folgen des Beschusses von Schebekino aufgetaucht.

Gladkow hatte zuvor geschrieben, dass in den vergangenen 24 Stunden im Bezirk Schebekinski die höchste Zahl von "Einschlägen" in der Region verzeichnet wurde: Es kam zu 106 Detonationen. Eine im Jahr 1970 geborene Frau sei beim Beschuss des Dorfes Nowaja Tawolschanka verletzt worden. Sie sei mit Schrapnellwunden am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert worden. Schebekino selbst sei von 23 Raketen getroffen worden. Ein im Jahr 2002 geborener Mann sei ebenfalls verletzt worden. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus habe man Schrapnellwunden im Gesicht, am Kopf und am rechten Schienbein festgestellt.

Heute geriet die Stadt erneut unter Beschuss. Bei dem Angriff am Morgen wurde niemand verletzt, jedoch erkrankte eine Frau aufgrund des Stresses, den sie erlitt. Gladkow sagte später, dass Schebekino unter "mehrfachem Artilleriebeschuss" stand, dabei sei eine Stromleitung beschädigt worden.

Zu den weiteren Schäden gehörten zerbrochene Fensterscheiben in sechs Wohnhäusern und einer Eishalle, ein ausgebranntes Auto und eine Garage sowie beschädigte Geschäfte.

Die Stadt Schebekino liegt 20 Kilometer südöstlich von Belgorod. Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine ist sie mehrfach unter Beschuss geraten. Am 21. Mai geriet bei einem Angriff auf die Stadt eine Mülldeponie in Brand.

Seit dem vergangenen Frühjahr gilt in der Region eine hohe (gelbe) Terrorwarnstufe. Im Februar wurde sie von Gladkow auf unbestimmte Zeit verlängert. Zudem wurde in der Region eine mittlere Alarmstufe eingeführt.

