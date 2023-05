Patruschew: Die USA koordinierten die Morde an Dugina und Tatarski und das Attentat auf Prilepin

Der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew hat erklärt, dass die USA an der Ermordung von Tatarski und Dugina sowie dem Anschlag auf Sachar Prilepin beteiligt seien.

Quelle: Sputnik © Alexei Danytschew, RIA Nowosti

Washington habe die Morde an Daria Dugina und Wladlen Tatarski und das Attentat auf Sachar Prilepin koordiniert, behauptete Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew am Freitag in der Stadt Syktywkar. "Das angelsächsisch geprägte Kiewer Neonazi-Regime hat neue Bedrohungen für die nationale Sicherheit Russlands geschaffen und terroristische Aktionen auf das Territorium unseres Landes verlagert", betonte er bei einem Arbeitstreffen. Patruschew: Radioaktive Wolke zieht in Richtung Europa Der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates erklärte, dass US-Spezialdienste auch an der Planung und Koordinierung des Bombenanschlags auf die Krim-Brücke, der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipeline und anderer terroristischer Anschläge beteiligt waren. Solche Operationen werden stets von einer in Washington und London vorbereiteten Informationskampagne begleitet, die darauf abzielt, die soziale und politische Lage in Russland zu destabilisieren und die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die Souveränität des Landes zu untergraben, betonte Patruschew. "Gleichzeitig ist der kollektive Westen, angeführt von den USA, auf der Seite des Terrorregimes in Kiew direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt. Ausländische Söldner und Berater sind gemeinsam mit ukrainischen Neonazis direkt in Kampfhandlungen verwickelt", skizzierte der Sekretär des Sicherheitsrates die Situation. Ihm zufolge bilden NATO-Ausbilder ukrainische subversive und terroristische Gruppen aus, koordinieren deren Aktivitäten und präsentieren dies der internationalen Gemeinschaft als "US-amerikanische Hilfe beim Schutz der Ukraine". Patruschew warnte, dass ukrainische Aufklärungs- und Sabotagegruppen, internationale terroristische Organisationen, radikale und extremistische Strukturen aktuell ihre Aktivitäten in Russland verstärken. Mehr zum Thema - US-Eliten schmiedeten Plan zur Spaltung Russlands

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.