Kampfflugzeug vom Typ Su-34 stürzt im russischen Grenzgebiet Brjansk ab

Nahe der russisch-ukrainischen Grenze ist offenbar ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-34 abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich im Gebiet Brjansk, in dem zuvor ein Hubschrauber vom Typ Mi-8 zu Boden gegangen war. Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.

Quelle: Sputnik © WALENTIN KAPUSTIN

Im russischen Grenzgebiet Brjansk ist am Samstag ein Kampfflugzeug vom Typ Su-34 abgestürzt. Die Nachrichtenagentur TASS berichtete über den Vorfall, kurz nachdem ein Hubschrauber vom Typ Mi-8 in der Stadt Klinzy in derselben Region zu Boden gegangen war. Die Hintergründe des Flugzeugabsturzes waren zunächst unklar. In den sozialen Medien tauchte inzwischen ein Video auf, das das brennende Wrack des abgestürzten Kampfflugzeuges zeigen soll. Warnung: Dieser Telegram-Eintrag enthält verstörende Bilder und obszöne Wörter! Nach Angaben des Telegram-Kanals Mash ist das Kampfflugzeug im Dorf Istrowka bei der Stadt Starodub in der Nähe der ukrainischen Grenze zerschellt. Die beiden Piloten seien ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien schon entdeckt worden. Nach unbestätigten Informationen starteten die Behörden des Gebiets Brjansk eine Fahndungsoperation, um mögliche Saboteure festzunehmen, die für die Vorfälle mit dem Mi-8-Hubschrauber und dem Su-34-Kampfflugzeug verantwortlich sein könnten. Mehr zum Thema - Hubschrauber stürzt im russischen Grenzgebiet Brjansk ab

