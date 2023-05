Auto mit Schriftsteller Sachar Prilepin explodiert im Gebiet Nischni Nowgorod

Russische Medien berichten über einen Mordanschlag auf den bekannten Schriftsteller Sachar Prilepin. Demnach wurde sein Wagen in der Nähe der Stadt Nischni Nowgorod gesprengt. Nach vorläufigen Angaben erlitt der Co-Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland Verletzungen.

Quelle: Sputnik © GRIGORI SYSSOJEW

Der bekannte russische Schriftsteller und Co-Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland – Für die Wahrheit, Sachar Prilepin, hat offenbar einen Mordanschlag überlebt. Sein Wagen explodierte am Samstag auf einer Autobahn im Gebiet Nischni Nowgorod. Nach vorläufigen Angaben erlitt Prilepin Verletzungen. Sein Fahrer kam ums Leben. Andere Opfer wurden nicht gemeldet. Meinung Ein Anführer wie ihn diese Zeit braucht – Warum Kiew Wladlen Tatarski ermordete Einzelheiten des Zwischenfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Agentur TASS berichtete jedoch unter Berufung auf eine Quelle, dass der Sprengsatz unter dem Auto befestigt worden sei. Prilepin sei nach der Explosion mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auf den mutmaßlichen Mordanschlag auf den politisch aktiven Schriftsteller reagierte inzwischen die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Sie warf den USA und den anderen NATO-Ländern vor, eine neue internationale Terrorzelle großgezogen zu haben. Sie verglich die ukrainische Regierung mit Osama bin Laden und der Terrormiliz Islamischer Staat. "Die USA und Großbritannien sind dafür direkt verantwortlich. Wir beten für Sachar." Der Gouverneur des Gebiets Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, gab gleichzeitig bekannt, dass der Schriftsteller "in Ordnung" sei. Die Sicherheitsbehörden seien gerade dabei, die Umstände des Zwischenfalls zu klären. Mehr Informationen in Kürze...

