Lawrow: Selenskij ist eine "Marionette"

Die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen können nur durch Gespräche mit den ausländischen Herren der ukrainischen "Marionette" gelöst werden, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow.

Quelle: Sputnik © Russisches Außenministerium

Der Westen und Russland werden sich schließlich zusammensetzen, um ihre Differenzen zu besprechen. Dieser Dialog sollte aber nicht mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij geführt werden, sondern mit denen, die ihn als Handlanger benutzen, erklärte Russlands Außenminister Sergei Lawrow am Freitag. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will Nach einem Treffen der Außenminister der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) im indischen Goa sagte Lawrow vor Reportern, Moskau habe sich "niemals geweigert, die Probleme zu lösen, die sich aus dem Vorgehen der USA und ihrer Satelliten ergeben, die Ukraine mit Waffen vollzupumpen", damit sie Russland bekämpfen könne. Der Minister wies darauf hin, dass viele Länder auf der Welt sich zunehmend bewusst werden, dass diese Spannungen nicht allein durch ein Einfrieren des Ukraine-Konflikts entschärft werden können. "Jeder versteht, dass die aktuellen Ereignisse geopolitischer Natur sind", betonte er. Lawrow fügte hinzu: "Ohne das wichtigste geopolitische Problem zu lösen – das des Westens, der an seiner Hegemonie festhalten und allen anderen seinen Willen aufzwingen will –, ist es unmöglich, die Krisen in der Ukraine und anderswo auf der Welt zu lösen." Der russische Diplomat verwies auf den Zwölfpunkteplan Chinas für eine politische Lösung in der Ukraine, der Ende Februar veröffentlicht wurde. Lawrow hob hervor, dass der Plan zwar auf die Beilegung des Konflikts selbst abziele, sich aber auch auf viel globalere und umfassendere Fragen konzentriere. "All dies muss natürlich nicht mit Selenskij besprochen werden, der eine Marionette in den Händen des Westens ist, sondern direkt mit seinen Herren", sagte Lawrow und merkte an, dass solche Gespräche "früher oder später" stattfinden würden. Meinung Dollar-Dämmerung: Der Anfang vom Ende des aktuellen Währungskorbs Anfang April, inmitten von Spekulationen über eine bevorstehende ukrainische Frühjahrs-Gegenoffensive, hatte US-Außenminister Antony Blinken jegliche Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau ausgeschlossen und gemeint, solche Gespräche würden Russland nur helfen, seine Territorialgewinne zu "ratifizieren". Moskau hat wiederholt erklärt, es sei offen für Gespräche mit Kiew, wenn Letzteres "die Realität vor Ort" anerkenne, einschließlich des neuen Status der vier ehemals ukrainischen Regionen, die im vergangenen Herbst mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hatten. Etwa zur gleichen Zeit wie die Referenden hatte Selenskij jedoch ein Dekret unterzeichnet, das Verhandlungen mit der derzeitigen russischen Führung verbietet. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: FSB vereitelt Terroranschlag auf AKW-Direktor in Saporoschje

