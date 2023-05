Erneutes Feuer in südrussischer Raffinerie nach mutmaßlich ukrainischem Drohnenangriff

In einer Erdölraffinerie im südrussischen Ilski ist in den frühen Morgenstunden am Freitag erneut ein Feuer ausgebrochen, nachdem es in derselben Raffinerie bereits am Donnerstag gebrannt hatte.

In einer Erdölraffinerie im südrussischen Ilski ist in den frühen Morgenstunden am Freitag offenbar erneut ein Feuer ausgebrochen, nachdem es in derselben Raffinerie bereits am Donnerstag gebrannt hatte. Vorläufigen Informationen zufolge wurde der neue Brand auf dem Gelände der Ilski-Ölraffinerie im Bezirk Sewerskij, Region Krasnodar, durch "eine spontane Entzündung von Ölprodukten nach einem voraus Drohnenangriff" verursacht, wie ein Vertreter der Rettungsdienste gegenüber RIA Nowosti erklärte: "Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch die Selbstentzündung von ausgelaufenen Ölprodukten verursacht." Das Feuer brach Freitag Morgen aus, erfasste eine Fläche von 60 Quadratmetern und konnte nach Behördenangaben noch vor dem Eintreffen der Einheiten des Ministeriums für Notfallsituationen durch die Werksfeuerwehr gelöscht werden.



Schon am Donnerstagmorgen hatte es nach Angaben des Gouverneurs von Kuban, Weniamin Kondratiew, in der Ilski-Raffinerie gebrannt. Kondratiew sagte am Donnerstagmorgen, dass Tanks mit Ölprodukten in Brand geraten seien. Das Feuer konnte auf eine Fläche von 400 Quadratmetern begrenzt werden und sei schnell gelöscht werden. Eine Quelle in den zuständigen Strafverfolgungsbehörden sagte gegenüber RIA Nowosti, dass vier Drohnen auf das Gelände der Raffinerie gefallen seien, von denen eine nicht explodiert sei. In sozialen Netzwerken kursierende Videoaufnahmen zeigen offensichtlich den Brand in Ilski. Mehr zum Thema - Drohnenattacke auf Ölraffinerie in Krasnodar: Feuer vollständig gelöscht

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.