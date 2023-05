Produktion von Schützenpanzern BMP-3 in Russland erhöht

Angesichts der militärischen Spezialoperation hat Russland die Produktion von Schützenpanzern BMP-3 deutlich verstärkt. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden so viele Schützenpanzer bereitgestellt wie im gesamten Jahr 2019.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Die russische Panzerfabrik Kurganmaschsawod hat die Produktion von BMP-3-Schützenpanzern hochgefahren und auch seine Reparaturkapazitäten erheblich erweitert. Dies meldet der Pressedienst des Staatskonzerns Rostec, zu dem die Fabrik gehört. In der Pressemitteilung heißt es: "Kurganmaschsawod hat im Rahmen des staatlichen Verteidigungsauftrags ein neues Los von BMP-3 ausgeliefert. Im ersten Quartal dieses Jahres hat das Unternehmen die gleiche Anzahl von Schützenpanzern ausgeliefert wie im gesamten Jahr 2019." Auch am Wolgograder Standort von Kurganmaschsawod, der auf die Überholung der amphibischen Fahrzeuge BMD-2 und BTR-D der Armee spezialisiert ist, verdoppelte sich nach Angaben des Unternehmens das Produktionsvolumen. Auf dem Video sind BMP-3-Schützenpanzer zu sehen: Dem Bericht zufolge wird in naher Zukunft eine weitere Charge reparierter Fahrzeuge an die Armee ausgeliefert werden. Die Fahrzeuge werden wieder voll einsatzfähig gemacht, und die Haupteinheiten und Aggregate werden ersetzt. Der Industriedirektor des Rostec-Rüstungskomplexes Bekchan Osdojew fügte hinzu: "Kurganmaschsawod liefert fast jeden Monat Schützenpanzer aus, und der Umfang der Lieferungen nimmt zu. Die Belegschaft der Fabrik hat sich erheblich vergrößert: Im letzten Jahr wurden mehr als 1.000 Menschen eingestellt, im ersten Quartal dieses Jahres schon fast 1.200." Überdies ist auch das 144. Panzerreparaturwerk in Jekaterinburg, das unter die Kontrolle von Kurganmaschsawod gestellt wurde, aktiv am Wiederinstandsetzen von Fahrzeugen für die Luftlandetruppen beteiligt. Der BMP-3 ist ein sowjetisches und russisches gepanzertes Kettenkampffahrzeug, das für den Transport von Personal, die Feuerunterstützung zur Zerstörung von Panzerabwehrwaffen und leichten gepanzerten Fahrzeugen konzipiert ist. Er ist seit 1987 bei der Armee im Einsatz. Der BMD ist ein Luftlandepanzer der sowjetischen und russischen Luftlandetruppen. BMD bedeutet auf Russisch so viel wie "Gefechtsfahrzeug der Luftlandetruppen". Der BTR-D ist ein gepanzertes Luftlandetransportfahrzeug. Entwickelt wurde es für die Luftlandetruppen. Mehr zum Thema - Putin: "Das ist erst der Anfang" – Eröffnung der Straßenbahn in Mariupol

