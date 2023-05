Sacharowa: Berichte über russische Schiffe am Ort der Nord-Stream-Explosion sind Fake News

Laut dem dänischen Verteidigungsministerium soll ein russisches Spezialschiff für Tiefseeoperationen in der Nähe des Explosionsortes der Nord-Stream-Pipeline gesehen worden sein. Das russische Außenministerium sieht darin ein klassisches Beispiel für Desinformation.

Quelle: Gettyimages.ru © Swedish Coast Guard Handout /Anadolu Agency

Berichte des dänischen Verteidigungsministeriums, wonach ein russisches Spezialschiff mit Ausrüstung für Unterwasseroperationen in der Nähe der Nord-Stream-Pipelines gesichtet worden sein soll, seien "Unsinn". Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing. Sie erklärte: "Solche Erfindungen dienen nicht der Wahrheitsfindung, sondern sollen die Situation verwirren. Es handelt sich um klassische Desinformation, bei der Dinge ins Spiel gebracht werden, die nicht der Realität entsprechen, um erstens den Eindruck zu erwecken, dass eine Untersuchung im Gange sei, zweitens, dass die zuständigen dänischen Behörden arbeiten würden, und drittens, um die Aufmerksamkeit abzulenken." Sacharowa wies darauf hin, dass das Kommando der dänischen Streitkräfte die Bilder, auf die sich der Bericht stützt, nicht veröffentlicht habe. Ermittlungen zu Nord Stream: Staatlicher Akteur steckt hinter dem Terroranschlag Dass sich ein russisches Spezialschiff einige Tage vor den Explosionen der Nord-Stream-Pipelines östlich der Insel Bornholm aufgehalten haben soll, schrieb unter anderem die dänische Nachrichtenagentur Information.dk unter Berufung auf das dänische Verteidigungskommando. Demnach wurden 26 Bilder des russischen Schiffs von einem dänischen Patrouillenboot aus aufgenommen, das sich am 22. September in demselben Gebiet aufgehalten habe. Die Zeitung weigerte sich jedoch, Bilder des russischen Schiffs zur Verfügung zu stellen und berief sich auf die Geheimhaltung und die laufenden Ermittlungen. Auch T-Online hatte davon berichtet, dass sich ein russisches Schiff im besagten Gebiet aufgehalten habe. Anonymen Quellen aus der Politik zufolge hätten dänische Kriegsschiffe russische Schiffe verfolgt. T-Online verweist zudem auf eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums vom 21. September, wonach Schwimmer der Spezialeinheit des baltischen Marinestützpunkts Unterwasserschießübungen durchgeführt hätten. Über die Teilnahme von Schiffen an diesen Übungen war jedoch keine Rede. Die russische Seite weist die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück und macht westliche Länder für die Sprengungen verantwortlich. Präsident Wladimir Putin glaubt, dass die Sabotage von "den Angelsachsen" verübt wurde. Er erklärt: "Es ist für jeden offensichtlich, wer davon profitiert. Wer davon profitiert, hat es getan." Der russische Präsident schloss sich den Schlussfolgerungen des US-Journalisten Seymour Hersh an, der unter Berufung auf eine anonyme Quelle behauptet hatte, dass US-Geheimdienste an der Sabotage beteiligt waren. Meinung Neue Folge der Nord-Stream-Show: Nun stehen Warschau und Kiew unter Verdacht Im März waren in mehreren Zeitungen, darunter der New York Times und der Zeit, entsprechende Artikel veröffentlicht worden. Die New York Times schrieb, Geheimdienstinformationen hätten nachgewiesen, dass eine "pro-ukrainische Gruppe", bestehend aus ukrainischen und russischen Staatsangehörigen, auf der Baustelle tätig gewesen sei. Diese hätten den Sprengstoff mithilfe von erfahrenen Tauchern angebracht. Die Zeit schilderte, dass die Bombenleger von einer Jacht aus agierten, die mit Sprengstoff an Bord den Hafen von Rostock verließ. Washington und Kiew bestritten ihre Beteiligung an dem Vorfall. Die jüngsten Berichte westlicher Zeitungen bezeichnete der Kreml als "Einwurf", der von den wahren Urhebern der Sabotage ablenke. Mehr zum Thema - Neue Nebelkerze? Zeitpunkt der Nord-Stream-Anschläge laut Bloomberg "kein Zufall"

