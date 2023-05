Türkisches Verteidigungsministerium kündigt Treffen zum Getreidedeal in Istanbul an

Die stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands, der Ukraine und der Türkei könnten sich am 5. Mai in Istanbul treffen, um den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer zu diskutieren. Aus Moskau heißt es, die Gespräche seien noch nicht vereinbart.

Quelle: Sputnik © Maxim Durnew

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte am Mittwoch, dass die türkische, russische und ukrainische Delegation voraussichtlich am kommenden Freitag ein Treffen abhalten, um die Verlängerung des Schwarzmeer-Getreideabkommens zu erörtern. "In diesem Zusammenhang ist geplant, dass die stellvertretenden Verteidigungsminister der Türkei, der Ukraine und Russlands am Freitag, den 5. Mai, in Istanbul zusammentreffen, nachdem beide Parteien unseren Vorschlag angenommen haben", sagte Akar zu Journalisten. Das Abkommen läuft am 18. Mai aus. "Wir hoffen, dass das Getreideabkommen ungestört weiterläuft, denn es ist sehr wichtig für den Frieden und die Stabilität in der Region und für die bedürftigen Länder", fügte er hinzu. Moskau stellt Ultimatum zum Getreidedeal: Exporte aus Russland binnen 60 Tagen freigeben Am Mittwoch teilte das russische Außenministerium mit, die Gespräche am 5. Mai seien noch nicht vereinbart. Moskau äußert wiederholt Zweifel an der Erneuerung des Getreideabkommens. Demnach werde der zweite Teil des Abkommens, der den russischen Agrarsektor betrifft, nicht umgesetzt. Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow schrumpfe die verbleibende Zeit bis zum Ablauf des Abkommens "wie Chagrinleder", während Kontakte keine Ergebnisse brächten. Moskau und Kiew hatten im Juli 2022 ein Getreideabkommen mit der Türkei und den Vereinten Nationen abgeschlossen. Ein Teil des Abkommens betrifft den Export von Getreide aus der Ukraine, der andere die Beseitigung von Hindernissen für den Export russischer Agrarprodukte und Düngemittel. Die Initiative wurde im November verlängert, dann im März dieses Jahres. Mehr zum Thema - Moskau: Kiews Angriffe auf die Schwarzmeerflotte gefährden Getreidedeal

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.