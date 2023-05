Deutscher in Russland wegen LGBT-Propaganda mit Geldstrafe belegt und ausgewiesen

Ein Deutscher, der im baden-württembergischen Kultusministerium tätig war, wurde in Russland wegen LGBT-Propaganda verurteilt und ausgewiesen. Er soll einen anderen Mann in sein Hotelzimmer gelockt und gleichgeschlechtliche Beziehungen positiv dargestellt haben.

Quelle: Gettyimages.ru © Fabio Formaggio / EyeEm

Ein deutscher Staatsbürger wurde in Russland wegen LGBT-Propaganda zu einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Rubel (rund 1.700 Euro) verurteilt und anschließend durch einen Gerichtsbeschluss aus dem Land ausgewiesen. Wie russische Medien mit Verweis auf den Pressedienst des Föderalen Gerichtsvollzieherdienstes für Kamtschatka und den Autonomen Kreis der Tschuktschen berichten, hat er die Vorwürfe bestätigt. Einen Koffer zu viel gestohlen – Nichtbinärer US-Beamter Brinton nun offiziell entlassen Der 40-Jährige Deutsche soll laut Medienberichten im Kultusministerium Baden-Württemberg arbeiten. Er erklärte vor Gericht, dass er sich über eine Dating-App für Schwule mit Männern trifft, um mit ihnen intim zu werden. Ein solcher Vorfall habe sich im März ereignet, als er in einem Hotel einem 25-jährigen Mann aus Petropawlowsk-Kamtschatski von der "Attraktivität" von LGBT-Beziehungen erzählte. Das Gericht wertete sein Vorgehen als "Aufzwingen nicht-traditioneller sexueller Beziehungen". Am Dienstag wurde der Mann nach Moskau gebracht, von dort aus soll er nach Istanbul und dann weiter nach Deutschland fliegen. Die russische Staatsduma hatte im November vergangenen Jahres ein Gesetz verabschiedet, welches Propaganda für Partnerschaften verbietet, die nicht dem heterosexuellen Beziehungsmodell entsprechen. Die Propaganda wurde sowohl unter Minderjährigen als auch unter Erwachsenen verboten. Laut dem Gesetz sind Informationen über die LGBTQ-Gemeinschaft in Medien, im Internet, in Werbung, in der Literatur, im Kino sowie in den audiovisuellen Diensten untersagt. Dazu gehören auch die Verbreitung von Informationen über die soziale Gleichwertigkeit von gleichgeschlechtlichen und traditionellen Beziehungen sowie die Bildung eines positiven Bildes einer Person mit nicht-traditioneller Orientierung. Mehr zum Thema - Russland: Geschlechtsumwandlungen ohne medizinische Indikation könnten verboten werden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.