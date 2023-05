Minecraft: Server stürzt bei Schirinowski-Kundgebung ab

Im Videospiel Minecraft ist der Server nach einer Online-Kundgebung am Denkmal für Wladimir Schirinowski, den Gründer der Partei LDPR, abgestürzt. Laut der Partei sollen mehr als 12.000 Menschen aus der ganzen Welt das Denkmal am 1. Mai "digital" besucht haben.

Quelle: Gettyimages.ru © picture alliance

Die Liberaldemokratische Partei Russlands (LDPR) hat anlässlich des Tags der Arbeit eine politische Kundgebung auf einem Minecraft-Server abgehalten. Die Versammlung fand am 1. Mai auf einem LDPR-Themenserver statt, auf dem eine riesige Büste des Parteigründers Wladimir Schirinowski zu sehen war. Der Server stürzte schließlich ab. "Die digitale Kundgebung der LDPR ist zur größten Demonstration geworden, die heute im Land stattfindet. Mehr als 12.000 Unterstützer haben sich weltweit für die Teilnahme an der Veranstaltung beworben", teilte die Partei in einer Erklärung mit. Jedoch musste sie vorzeitig beendet werden, da ein Server abgestürzt war, was auf den außergewöhnlich großen Zustrom von Benutzern zurückgeführt wird. "Wir wissen nicht, wie viele Teilnehmer noch gekommen wären", hieß es aus der Partei. Online kursierende Aufnahmen von der Kundgebung zeigen zahleiche Minecraft-Spieler, die an der Büste des LDPR-Gründers vorbeiziehen, die angeblich 200 Meter hoch war. "Digitale Technologien sind leider immer noch unvollkommen, und die Ähnlichkeit mit Wladimir Schirinowski ist nicht so gut. Aber ich bin mir sicher, dass der unbekannte Bildhauer noch daran arbeiten wird. Auf jeden Fall ist die Arbeit beeindruckend", sagte Andrei Swinzow, ein Abgeordneter der Staatsduma. Schirinowski, ein Veteran der russischen Politszene, bekannt für sein exzentrisches Verhalten, starb im April 2022 an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung. Die Entscheidung, die Veranstaltung online abzuhalten, ist darauf zurückzuführen, dass die russischen Behörden in diesem Jahr empfohlen hatten, auf Demonstrationen am 1. Mai zu verzichten. Trotz der technischen Probleme feierte die LDPR die Kundgebung als großen Erfolg. Man versprach, künftig mehr Online-Veranstaltungen abzuhalten und politische Aktivitäten auch auf andere Gaming-Plattformen auszuweiten. Die Partei behauptet, auf diese Weise auch neue Unterstützer gewinnen zu können. Mehr zum Thema - Spät aber doch: EU hebt Sanktionen gegen verstorbenen Schirinowski auf

