Medwedew: Bei Krim-Angriff antwortet Russland mit Vernichtung ukrainischer Armee und Regierung

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew ruft zur "vollständigen Demontage" des "Kiewer Regimes" sowie zur "Massenvernichtung" des ukrainischen Militärs und seiner Ausrüstung auf.

Quelle: Sputnik © Mikhail Tereshchenko

Die Pläne des ukrainischen Präsidenten, die Krim im Rahmen einer Gegenoffensive einzunehmen, bezeichnet Dmitri Medwedew als "das Gebell eines Hundes", der seinem "Herrchen" eigene Kampfeigenschaften demonstriere. Und gleichzeitig glaubt er: Auch solche Wahnideen sollten nicht unterschätzt werden. Auf seinem Telegram erzählt er, wie Russland in diesem Fall reagieren würde. Medwedew, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates Russlands ist, äußerte sich zu einem Interview, das der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij kürzlich mehreren skandinavischen Medien gab. Er fasste Selenskijs Äußerungen zusammen: Der ukrainische Präsident fordere von Kiews westlichen Unterstützern mehr Waffen, dabei würde er eine erfolgreiche Gegenoffensive versprechen ‒ einschließlich eines Angriffs auf die Krim ‒ und warne davor, dass sich der Ukraine-Konflikt "Jahrzehnte" hinziehen könnte. Medwedew: "Wer als Deutscher Russland angreifen will, muss mit unserer Parade in Berlin rechnen" Das Interview sei zwar "widersprüchlich" und "verrückt" gewesen, aber auch solche Aussagen dürfe man nicht unterschätzen, so Medwedew. Dies sei ein "hysterisches Manifest des Kiewer Regimes", das versucht, "seine Nazi-Eliten zu konsolidieren, die Moral der Truppen aufrechtzuerhalten und zusätzliche Unterstützung von seinen Sponsoren zu erhalten". Um die Pläne Kiews erfolgreich zu durchkreuzen, müsse Russland während der viel beschworenen ukrainischen Gegenoffensive eine "massive Zerstörung von Personal und militärischer Ausrüstung" anrichten und dem Kiewer Militär eine "maximale militärische Niederlage" zufügen, so Medwedew. Letztendlich müsse das "Nazi-Regime in Kiew" im gesamten Gebiet der "ehemaligen Ukraine" "vollständig demontiert" und entmilitarisiert werden, fügte er hinzu. Außerdem müsse Russland diejenigen verfolgen, denen die Flucht gelingt, und "Vergeltung" an den "Schlüsselfiguren des Naziregimes üben, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und ohne Verjährung", betonte Medwedew. Alles andere würde nicht ausreichen, glaubt der Ex-Präsident, der meint: "Andernfalls werden sie sich nicht beruhigen, und der drogengetränkte Unsinn kann zur Realität werden, und der Krieg wird sich noch lange hinziehen. Das kann unser Land nicht gebrauchen." Der Ex-Präsident hat Kiew wiederholt vor jeglichen Versuchen gewarnt, die Halbinsel Krim zu erobern, die sich nach dem Maidan-Putsch im Jahr 2014 von der Ukraine abspaltete und sich Russland anschloss, nachdem sich die Bevölkerung in einem Volksbegehren mit überwältigender Mehrheit für einen solchen Schritt ausgesprochen hatte. Letzten Monat sprach Medwedew eine nukleare Warnung an Kiew aus und sagte, dass jeder Versuch einer "ernsthaften Offensive" auf die Halbinsel "die Grundlage für den Einsatz aller Schutzmittel sein würde, einschließlich derjenigen, die in den Grundlagen der Doktrin der nuklearen Abschreckung vorgesehen sind". Mehr zum Thema - Ehemaliger russischer Präsident glaubt, die Ukraine wird "verschwinden"

