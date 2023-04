Russland: Oppositionspolitiker Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Am Montag hat ein Moskauer Gericht den Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa wegen Hochverrats und "Falschinformationen" über die russische Armee zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski

Das Moskauer Stadtgericht befand den 41-Jährigen des Hochverrats, "Falschinformationen über die russische Armee" und der Zugehörigkeit zu einer "unerwünschten Organisation" für schuldig, berichtet die Agentur Interfax. Außerdem verhängte das Gericht eine Geldstrafe in Höhe von 400.000 Rubel (rund 4.450 Euro) und untersagte ihm, seine journalistische Tätigkeit innerhalb der nächsten sieben Jahre auszuüben. Im April 2022 wurde der ehemalige Reporter wegen des Verdachts der "Verbreitung falscher Informationen" über die russische Armee festgenommen. Im Verlauf des Strafverfahrens kamen weitere Anklagepunkte hinzu. Später wurde ihm vorgeworfen, einer "unerwünschten Organisation" anzugehören, weil er an einer Konferenz zur Unterstützung politischer Gefangener teilgenommen hatte. Die Anklage wegen Hochverrats folgte im Oktober wegen Antikriegskommentaren, die Kara-Mursa auf drei öffentlichen Veranstaltungen abgegeben hatte. Russland verschärft Strafen bei Kritik und Fake News über freiwillige Kämpfer Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren – die höchstmögliche Haftstrafe – beantragt. Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt. An der Gerichtssitzung am Montag nahmen mehrere ausländische Diplomaten teil. Die britische Botschafterin in Moskau Deborah Bronnert forderte die sofortige Freilassung von Kara-Mursa, einem britisch-russischen Doppelstaatsbürger. US-Botschafterin Lynne Tracy nannte die strafrechtliche Verfolgung von Kremlkritikern "ein Symbol der Schwäche, nicht der Stärke". Die Europäische Union prangerte das Urteil als "ungeheuerlich hart" an und forderte Russland auf, Kara-Mursa Zugang zu medizinischer Versorgung zu geben. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts erklärte, die Bundesregierung verurteile die Haftstrafe als ein "erschütterndes Ausmaß". Der Kreml äußerte sich nicht zu der Haftstrafe. Kara-Mursa erklärte, er stehe zu all seinen politischen Äußerungen, einschließlich jener gegen die Ukraine-Offensive: "Ich bereue nicht nur nichts davon – ich bin stolz darauf". "25 Jahre ist die höchste Punktzahl, die ich für das bekommen konnte, was ich getan habe, woran ich als Bürger, als Patriot, als Politiker glaube", zitierte ihn seine Anwältin Marija Eismont. Er habe das Urteil "mit einem Lächeln" begrüßt, so die Anwältin. Der Verurteilte ist Sohn des im Jahr 2019 verstorbenen russischen Journalisten und Fernsehmoderators Wladimir Kara-Mursa. Als gebürtiger Russe hatte er die britische Staatsbürgerschaft erhalten, nachdem er in seiner Jugendzeit nach Großbritannien gezogen war. Anschließend kehrte er nach Russland zurück und begann dort als Journalist zu arbeiten. Parallel dazu startete er eine politische Karriere und wurde Berater des Politikers Boris Nemzow, der im Jahr 2015 in Moskau erschossen wurde. Kara-Mursa gilt als langjähriger Kremlkritiker, der von staatlich finanzierten US-Interessengruppen angestellt war und sich für westliche Regierungen eingesetzt hat, um Russland zu sanktionieren. Er ist enger Mitarbeiter des im Exil lebenden ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski. Mehr zum Thema - Nach Amoklauf an Schule in Russland: Lebenslange Haftstrafe für den Täter

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.