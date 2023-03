Washington verurteilt Verhaftung eines US-Journalisten und gibt Reisewarnung aus

Der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken hat sich in einer Stellungnahme zur Festnahme des US-Bürgers Evan Gerkovich geäussert und bei der Gelegenheit erneut alle US-Bürger aufgefordert, aus Russland auszureisen.

Quelle: www.globallookpress.com © Bonnie Cash - Pool via CNP

Das Außenministerium der USA verurteilt die Verhaftung eines US-Journalisten im russischen Jekaterinburg. In einem Statement von Außenminister Anthony Blinken heißt es: "Wir sind zutiefst besorgt über die weit verbreitete Festnahme eines US-Journalisten durch Russland. Wir stehen in dieser Angelegenheit mit dem Wall Street Journal in Kontakt. Wann immerein US-Bürger im Ausland festgenommen wird, bemühen wir uns sofort um konsularischen Zugang und versuchen, jede angemessene Unterstützung zu leisten. Wir verurteilen auf das Schärfste die anhaltenden Versuche des Kremls, Journalisten und Stimmen aus der Zivilgesellschaft einzuschüchtern, zu unterdrücken und zu bestrafen.

Die höchste Priorität des Außenministeriums ist die Sicherheit der US-Bürger im Ausland. Wir warnen erneut eindringlich vor den Gefahren, denen US-Bürger in der Russischen Föderation ausgesetzt sind. US-Bürger, die sich in Russland aufhalten oder dorthin reisen, sollten sofort abreisen, wie in unserem Reiseführer für Russland angegeben." Evan Gerchkovich, Mitarbeiter des Wall Street Journals, war unter Spionageverdacht vom russischen FSB festgenommen worden; sowohl Kremlsprecher Dmitri Peskow als auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, betonten in ihren Kommentaren zum Vorfall, er sei "in flagranti" ertappt worden, es handele sich nicht um einen vagen Verdacht. Mehr zum Thema - US-Journalist in Jekaterinburg wegen Spionage festgenommen

