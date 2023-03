Russische Abenteurer brechen Ballonfahrt-Weltrekord

In offener Heißluftballonkabine über den arktischen Meeren: Die russischen Reisenden Konjuchow und Menjajlo haben einen Weltrekord gebrochen. Beide Rekordmarken – für die Entfernung und die Dauer einer Non-Stop-Heißluftballonfahrt – gehören nun Russland.

Quelle: Sputnik © Alexander Galperin

Die russischen Weltreisenden Fjodor Konjuchow und Iwan Menjajlo stellten einen neuen Weltrekord für die weiteste in einem Heißluftballon zurückgelegte Strecke auf. Sie legten eine Route von 2.540 Kilometern zurück – 174 Kilometer mehr als der bisherige Rekord, der im Jahr 1994 von den Japanern Chikatsu Kakinuma und Michio Kanda erreicht wurde. Die Russische Geographische Gesellschaft berichtet: "Der Flug fand überwiegend in Höhen von 3 bis 6 Kilometern statt und dauerte fast 2 Tage, 46 Stunden und 9 Minuten, um genau zu sein. Die Gebiete Murmansk und Archangelsk, die Autonomen Kreise der Nenzen und der Jamal-Nenzen sowie das Gebiet Krasnojarsk blieben unter dem Korb der ungewöhnlichen Flugmaschine. In der Zwischenzeit hat die russische Besatzung den Rekord von Michio Kanda nur wenige Stunden vor der Ziellinie gebrochen. Dies geschah am 25. März um 22:10 Uhr Moskauer Zeit. Der Erfolg der Expedition geht auf die Erfahrung der Piloten, die Zuverlässigkeit der Struktur des Ballons, der Navigations- und Kommunikationsausrüstung (alles aus russischer Produktion) sowie auf die Arbeit des technischen Teams zurück, das die Expedition vorbereitet und vom Boden aus überwacht hat." Beide Weltrekorde für die Länge und die Entfernung einer Non-Stop-Ballonfahrt gehören nun Russland, wie auf der Website des Weltenbummlers Fjodor Konjuchow zu lesen ist. Trotz sorgfältiger Vorbereitungen und speziell angefertigter Kleidung war der Flug kein "leichter Ritt", berichtet die Russische Geographische Gesellschaft. Die schneidende arktische Kälte, schwierige Wetterbedingungen und die Notwendigkeit, immer wieder Sauerstoffmasken zu benutzen – so verlief der Flug von Konjuchow und Menjajlo. Russischer Abenteurer kehrt mit Weltrekord und Friedensbotschaft zurück nach Moskau Am Ende des zweiten Tages der Expedition, vor dem Anflug auf die schwierige und gefährliche sibirische Hochebene Putorana, wurde der Flug beinahe abgebrochen – es war gefährlich, weiterzufliegen. Wäre über dem Plateau etwas passiert, wäre es äußerst schwierig gewesen zu landen und es hätte lange gedauert, auf Hilfe zu warten. Trotzdem beschlossen Konjuchow und Menjailo, ihren Flug fortzusetzen. Einige Stunden später erfolgte eine "heikle" Landung auf dem Polarflugplatz von Chatanga, dem größten in der Arktis. Dieser Weltrekord ist nicht der erste in der Erfolgsgeschichte des berühmten russischen Abenteurers Fjodor Konjuchow. Als Teenager überquerte der in der heutigen Ukraine geborene Reisende das Asowsche Meer allein in einem Ruderboot. Und später erreichte er als erster Mensch der Welt den Nordpol allein auf Skiern – und das bei frostigen minus vierzig Grad. Im Jahr 2016 umrundete Konjuchow die Erde in einem Heißluftballon – während seiner elftägigen Reise hatte er kein einziges Mal geschlafen, wie der Abenteurer später erzählte.



Iwan Menjailo, mit dem Konjuchow zum Flug in die Arktis aufbrach, ist ein erfahrener Pilot und Präsident des russischen Ballonfahrerverbandes. Mehr zum Thema – Russischer Abenteurer Konjuchow will als Erster mit solarbetriebenem Katamaran Pazifik überqueren

