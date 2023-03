Wladimir Putin bezeichnet Gespräche mit Xi Jinping als erfolgreich

Der russische Präsident Wladimir Putin zog eine durchweg positive Bilanz des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau. Die Gespräche der beiden Präsidenten und der Delegationen seien in einer freundschaftlichen Atmosphäre verlaufen. Im Ergebnis dürften sich die chinesisch-russischen Beziehungen noch enger gestalten.

Quelle: Sputnik © Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete, seien die russisch-chinesischen Gespräche erfolgreich verlaufen. Russland und China könnten Lösungen für die schwierigsten Probleme finden. Dies hob der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau hervor. "Wir freuen uns aufrichtig über die Gelegenheit, unseren lieben Freund, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, zu einem Staatsbesuch in Russland begrüßen zu dürfen. Alle unsere Gespräche gestern und heute im Tête-à-tête-Format, im engen Rahmen und unter Beteiligung von Delegationen waren erfolgreich und verliefen in einer warmen, freundlichen und konstruktiven Atmosphäre", so Putin während einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Staatsoberhäupter an die Presse. Putin lobt chinesischen Friedensfahrplan für die Ukraine Er fügte hinzu, dass die beiden gemeinsam unterzeichneten politischen Erklärungen "den besonderen Charakter der russisch-chinesischen Beziehungen voll widerspiegeln, die sich auf dem historisch höchsten Entwicklungsniveau befinden und ein Modell für eine echte umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit darstellen". "Russland und China sind durch starke Bande der guten Nachbarschaft, der gegenseitigen Hilfe, der Unterstützung und der Freundschaft zwischen unseren Völkern verbunden, ein aktiver bilateraler Dialog wird auf allen Ebenen geführt. Der chinesische Präsident und ich sind in ständigem Kontakt", sagte Putin. Ferner betonte Putin, dass neben bilateralen Gipfeltreffen auch Treffen am Rande internationaler Veranstaltungen stattfänden und Fragen von beiderseitigem Interesse regelmäßig per Telefon- und Videoanruf besprochen würden. "Dies ermöglicht es, Lösungen für alle Probleme zu finden, selbst in den schwierigsten Situationen, und alle aktuellen Themen der bilateralen und internationalen Agenda unter persönlicher Kontrolle zu halten", unterstrich Putin. Der chinesische Präsident ist am 20. März in Moskau eingetroffen. Sein Besuch wird am 22. März enden. Mehr zum Thema – "Riesiges Potenzial für Zusammenarbeit": Was bedeutet das Treffen zwischen Putin und Xi?

