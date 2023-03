Lebend wertvoller als tot: Tschetschenien-Chef verspricht Kopfgeld für ukrainische Koranschänder

Das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien hat ein Kopfgeld auf ukrainische Militärs ausgesetzt, die vor laufender Kamera den Koran verbrannt hatten. Er verspricht hohe Summen für die Tötung jedes der Soldaten – viel mehr will er aber für deren Gefangennahme bezahlen.

Quelle: Sputnik © Sergey Guneev

Kürzlich sind im Internet Videoaufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie sich ukrainische Armeeangehörige an einem Feuer wärmen, wobei Seiten aus dem heiligen Buch der Muslime, dem Koran, ins Feuer geworfen werden, um das Brennholz in Gang zu bringen. Kadyrow prognostiziert Kriegsende – "Der Westen wird auf die Knie fallen" Daraufhin versprach das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, die unvermeidliche Bestrafung der Ukrainer, die auf Videoaufnahmen bei der Koran-Verbrennung zu sehen sind. Den entsprechenden Appell veröffentlichte Kadyrow auf seinem Telegram. Er versprach eine großzügige Belohnung für diejenigen, die ihm die Koranschänder ausliefern würden ‒ tot oder lebendig. Ein lebender ukrainischer Soldat soll mit 10 Millionen Rubel (fast 123.000 Euro) belohnt werden, die Hälfte davon bekommt man für seinen Leichnam: "Für die Vernichtung dieses Abschaums setze ich eine Belohnung von 5 Millionen Rubel aus. Für seine Überführung ‒ doppelt so viel ‒ 10 Millionen Rubel. Wann immer es geschieht ‒ heute, morgen, in einem Jahr ‒ das Geld wird bereitstehen. Und es macht keinen Unterschied, wer es tut: Ein Trupp, eine Gruppe, ein Einzelgänger, ein Nachbar im Schützengraben, das Geld wird in voller Höhe ausgezahlt." Kadyrow wandte sich auch an den auf dem Video zu sehenden ukrainischen Soldaten ‒ und erinnerte ihn daran, dass die Strafe ihn früher oder später einholen werde, ganz gleich, wo er sich verstecke. "Jetzt wird deine Hasenseele keine Ruhe mehr finden", so Kadyrow. Er stellte auch fest, dass es den ukrainischen Soldaten nicht lange vergönnt sein werde, zu frieren und nach etwas zu suchen, das sie warmhält: "Ihr werdet die Kälte nicht lange ertragen müssen. Sehr bald werdet ihr euch an den Feuern der Hölle wärmen können. Denn ich scheue keine Mühe und keine Mittel, um euch zu finden und zu bestrafen!" Kadyrow merkte auch an, dass die Ukrainer mit solchen Videos ihr "faschistisch-satanisches Wesen" demonstrierten ‒ und dass sie es nicht wagen würden, eine solche "blasphemische Tat" zu begehen, wenn eine derartige Vorgehensweise gegenüber einer anderen Nation, Kultur und Religion "nicht die Staatsideologie der Ukraine wäre". Mehr zum Thema - Kadyrow: "Wir kämpfen in der Ukraine gegen Faschismus und Satanismus"

