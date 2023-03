Nach der Krim: Putin besucht überraschend auch den Donbass

Der russische Staatschef Wladimir Putin besuchte überraschend die zweitgrößte Stadt der Donezker Volksrepublik, Mariupol. Es ist sein zweiter Überraschungsbesuch in dieser Woche, nach dem er schon vorher die Krim besucht hatte.

Quelle: Sputnik © Valery Melnikov

Nach seinem Überraschungsbesuch auf der Krim am Samstag unternahm Präsident Wladimir Putin eine unangekündigte "Arbeitsreise" nach Mariupol, einer Hafenstadt am Asowschen Meer, die im vergangenen Frühjahr im Rahmen der Militäroperation in der Ukraine von russischen Streitkräften befreit wurde und sich nach einem Referendum im September als Teil der Volksrepublik Donezk Russland anschloss. Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin: Reaktionen und rechtliche Konsequenzen Putin kam in Begleitung des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Marat Chusnullin per Hubschrauber in Mariupol an, berichteten mehrere Nachrichtenagenturen, darunter TASS und RIA Nowosti, am Sonntagmorgen unter Berufung auf den Pressedienst des Kremls. Der Präsident besuchte mehrere Bezirke der Stadt, um den Stand der Wiederaufbauarbeiten zu begutachten, darunter den Bau "neuer Wohnviertel, Sozial- und Bildungseinrichtungen, Wohnungs- und Kommunalinfrastruktur sowie medizinischer Einrichtungen". Er besichtigte auch die "Küstenlinie im Bereich des Yachtclubs, das Theater" sowie andere "denkwürdige Orte" in der Stadt. Putin setzte sich auch höchstpersönlich hinter das Lenkrad eines Autos und fuhr durch die Straßen von Mariupol, um die Einrichtungen zu besichtigen. Ebenso nahm er sich Zeit, mit den Einwohnern zu sprechen. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Marat Jusnulin begleitete das Staatsoberhaupt auf der Tour und informierte ihn über den Wiederaufbau der Stadt, den Bau von Wohnungen, sozialen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und medizinischen Zentren. Jusnulin betonte auch, dass die Stadt plane, ihre erste Straßenbahnlinie bereits in diesem Sommer in Betrieb zu nehmen. Weiterhin berichtete er, dass es Pläne für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gebe. Er erklärte: "Die Menschen kamen zurück, als sie sahen, dass der Wiederaufbauprozess im Gange war. Die Menschen kehren aktiv mit ihren Familien zurück. Wir sehen das klar und deutlich." Außerdem dankte Jusnulin Putin für die Entscheidung bezüglich Vorzugshypotheken für neue russische Regionen, da es in Mariupol Menschen gebe, "die Häuser bauen und kaufen wollen". Am Samstag war Putin auf der Krim, um den neunten Jahrestag der Wiedervereinigung der Halbinsel mit Russland zu feiern. Mariupol wurde im vergangenen Frühjahr im Rahmen der Militäroperation in der Ukraine von den russischen Streitkräften befreit. Die Stadt ist zu einem der Symbole der russischen Militäroperation geworden, und der Sieg in dieser Stadt ist einer der bisher größten Triumphe. Mehr zum Thema – Putin trifft zum Jahrestag der Wiedervereinigung auf der Krim ein

