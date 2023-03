Putin trifft zum Jahrestag der Wiedervereinigung auf der Krim ein

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Samstag auf der Halbinsel Krim eingetroffen, um den neunten Jahrestag der Wiedervereinigung der Halbinsel mit Russland zu feiern.

© Telegram/esin_online

Das Staatsoberhaupt besichtigte eine Kinderkunstschule und besuchte auch "Korsun", eine Zweigstelle des renommierten internationalen Kinderzentrums Artek, das noch aus der Sowjetzeit stammt. Putin verschaffte sich auch einen Überblick über den Fortgang des Baus des historischen und archäologischen Parks Chersonesos Taurica. Chersonesos war eine antike griechische Kolonie, die vor etwa 2.500 Jahren gegründet wurde und heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sagte, die Stadtbehörden hätten eine Videokonferenz anlässlich der Eröffnung der Kunstschule mit dem Präsidenten vorbereitet. Putin sei aber persönlich mit einem Auto erschienen, wobei er selbst am Steuer saß. "Denn an einem solch historischen Tag ist der Präsident immer bei Sewastopol und den Menschen in Sewastopol", fügte er hinzu. Mehr zum Thema - Wiederaufbau an allen möglichen Ecken – Der Donbass ein Jahr nach der Abspaltung von der Ukraine Die Idee des archäologischen Parks, die von Bischof Tichon (Schewkunow) von der Russisch-Orthodoxen Kirche vorgeschlagen und von Putin unterstützt wurde, werde "dank der militärischen Bauarbeiter in einem unglaublichen Tempo umgesetzt", so Raswoschajew weiter. Nach einem vom Westen unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 stimmte die Halbinsel Krim in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland. Am 18. März desselben Jahres unterzeichnete Putin während einer feierlichen Zeremonie das Gesetz über den Beitritt der Republik Krim und der Stadt Sewastopol zu Russland. Weder die westlichen Länder noch die Ukraine erkannten den Schritt an. Laut den Erklärungen einiger Kiewer Amtsträger habe die Ukraine die Pläne, die Krim militärisch zurückzuerobern, nicht aufgegeben. Mehr zum Thema - Rechtswissenschaftler Roggemann: Der russische Rechtsverstoß auf der Krim ist juristisch "heilbar"

