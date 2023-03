Staatsbesuch: Xi Jinping reist nächste Woche nach Moskau

Chinas Präsident Xi Jinping reist kommende Woche auf Einladung von Wladimir Putin nach Russland. Unter anderem soll eine "Reihe wichtiger bilateraler Dokumente" unterzeichnet werden, hieß es aus dem Kreml.

Quelle: AP © Alexandr Demyanchuk

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird vom 20. bis 22. März auf Einladung von Präsident Putin Moskau besuchen, teilte der Pressedienst des Kremls am Freitag mit. "Während der Gespräche werden aktuelle Fragen der weiteren Entwicklung umfassender partnerschaftlicher Beziehungen und der strategischen Zusammenarbeit zwischen Russland und China erörtert", hieß es in der Mitteilung. Zudem sollen die beiden Politiker mehrere wichtige bilaterale Dokumente unterzeichnen. China, Russland und Iran halten gemeinsames Marinemanöver ab Das chinesische Außenministerium erklärte, der Besuch soll das gegenseitige Vertrauen und Verständnis stärken. Die strategische und die praktische Zusammenarbeit zwischen Russland und China sollen gefördert werden, sagte ein Sprecher der Behörde. Zuletzt hatten Wladimir Putin und Xi Jinping im Dezember 2022 Gespräche im Videoformat geführt. Damals hatte Putin das chinesische Staatsoberhaupt nach Moskau eingeladen. Der Besuch "wird der Welt die Stärke der russisch-chinesischen Beziehungen demonstrieren" und "wird das wichtigste politische Ereignis des Jahres in den bilateralen Beziehungen sein", sagte Putin damals. Mehr zum Thema - Durch Vermittlung Chinas: Iran und Saudi-Arabien nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf

