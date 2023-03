Syriens Präsident Baschar al-Assad zum Staatsempfang in Moskau

Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist am Dienstag mit einer Delegation in Moskau eingetroffen. Für Mittwoch ist ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin angesetzt, auf dem die weitere Entwicklung der russisch-syrischen Zusammenarbeit besprochen werden soll.

Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist am Dienstag in Moskau eingetroffen. Am Mittwochmorgen nahm er an einer Zeremonie am Grab des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer teil. Im weiteren Verlauf des Tages werden er und Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen im Kreml zusammentreffen, wie die Nachrichtenagentur TASS meldete. Bei den Gesprächen soll es um die weitere Entwicklung der russisch-syrischen Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft und humanitäre Hilfe gehen. Auch die Aussichten für eine Aussöhnung in Syrien soll erörtert werden. Begleitet wird der syrische Präsident von einer großen Ministerdelegation. Auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo begrüßte die Delegation der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für den Nahen Osten und Afrika, der stellvertretende Außenminister Michail Bogdanow, der syrische Botschafter in Russland, Baschar al-Dschafari, und der russische Botschafter in Syrien, Alexander Jefimow. Башар Асад прибыл в МосквуКак ранее сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин проведёт переговоры со своим сирийским коллегой в среду 15 марта. pic.twitter.com/XBhUOefbg1 — В.Юрьевич Z ТВЕРЬ. v6.0 (@UrTver) March 14, 2023 Putin und Assad trafen sich zuletzt im September 2021, als der syrische Präsident nach Moskau kam. Putin selbst besuchte Syrien das letzte Mal im Januar 2020. Russland ist einer der wichtigsten Partner Syriens. Auf Ersuchen von Assad unterstützte Russland seit 2015 die syrischen Streitkräfte im Bürgerkrieg bei der Rückgewinnung der Kontrolle über 70 bis 90 Prozent des syrischen Territoriums. Nach dem von Moskau und Ankara garantierten Waffenstillstand 2016 verringerte Russland seine militärische Präsenz in Syrien. Mehr zum Thema – Russland als Mediator und Gestalter der multipolaren Weltordnung

