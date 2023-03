Russland: Einführung von E-Visa und Zahlungskarten für ausländische Touristen noch 2023

Seit dem Rückzug westlicher Kreditkarten-Unternehmen ist der Tourismus in Russland zurückgegangen. Das lange angekündigte E-Visa soll hier noch 2023 Abhilfe schaffen, und auch mit einer sogenannten Touristenkarte will man die Touristen wieder ins Land locken.

2023 sollen in Russland sowohl elektronische Visa als auch spezielle Zahlungskarten für ausländische Touristen eingeführt werden. Dies teilte Tatjana Scharschawizkaja, Leiterin der Tourismusabteilung im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, laut einem Bericht von TASS mit. Auf einem Kongress der russischen Reisebranche sagte Scharschawizkaja, dass Touristen von einer Reise nach Russland abgeschreckt würden, seit Visa und MasterCard den russischen Markt verlassen hätten. Bezüglich der E-Visa zeigte sie sich zuversichtlich, dass sie funktionieren würden. Bei der sogenannten "Touristenkarte" befinde man sich aktuell in der Endphase der Entwicklung. Laut Scharschawizkaja werde in der Frühjahrssitzung ein Gesetzentwurf über die Fernidentifizierung von Bürgern vorgelegt. Dies werde es ausländischen Staatsangehörigen ermöglichen, unabhängig vom Land die Touristenkarte am Ort ihres Hauptaufenthalts zu erhalten. Die Touristenkarte soll ermöglichen, eine russische Unterkunft im jeweiligen Heimatland zu buchen. Bei der Ankunft in Russland soll sie dann als Zahlungsmittel verwendbar sein. Besonders an Touristen aus China und Ländern des Persischen Golfs sei man interessiert, hieß es. Mehr zum Thema – Wieder zurück und bald in Massen: Chinesische Touristen in Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.