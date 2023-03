Moskau: Deutschland ist keine unabhängige Nation

Berlin wurde von Washington während der Kontroverse über die Nord-Stream-Sabotage "gedemütigt", sagte der hochrangige Sicherheitsbeamte Nikolai Patruschew in einem Interview. Deutschland sei kein unabhängiges Land.

Deutschland steht nach dem Verlust des Zugangs zu russischer Energie vor einem unvermeidlichen wirtschaftlichen Niedergang, kann aber nichts dagegen tun, weil es keine souveräne Nation ist, so der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates. Am Montag sagte Patruschew in einem Interview mit der Zeitung Argumenti i Fakti: "Deutschland hat viele Jahre lang versucht, seine Wirtschaft auf einer Kombination aus günstiger russischer Energie und fortschrittlichen deutschen Technologien aufzubauen. Wie niemand sonst ist es sich darüber im Klaren, dass der Terroranschlag gegen die (Nord-Stream-Pipelines) definitiv zu einem weiteren Rückgang der deutschen Wirtschaft führen wird." Moskau: "Wissen nicht, wer Nord-Stream-Pipelines angegriffen hat" Die Vorteile, die die deutsche Wirtschaft durch den Zugang zu russischem Treibstoff genießt, haben die Regierungen der USA und Großbritanniens schon lange irritiert. Aber Berlin sei nicht frei, die Zusammenarbeit mit Moskau fortzusetzen, "weil die deutsche Nation nicht unabhängig ist ". Behandlung Deutschlands durch USA war "demütigend" Die Vorteile, die die deutsche Wirtschaft durch den Zugang zu russischem Treibstoff genoss, irritierten die Regierungen der USA und Großbritanniens schon lange. Aber Berlin sei nicht frei, weiter mit Moskau zu kooperieren, "weil die deutsche Nation nicht unabhängig ist". Amerikas Behandlung Deutschlands bezeichnete Patruschew als "demütigend". "Washington zwingt Berlin seine Wirtschafts- und Umweltagenda auf und hält eine 35.000 Mann starke Militärmacht auf seinem Boden. Jahrelang kontrollierte das Weiße Haus (die ehemalige Bundeskanzlerin) Angela Merkel und jetzt zwingt es die deutsche Führung, sich auf die Seite der Version der Pipeline-Sabotage zu stellen, die für die US-Behörden vorteilhaft ist." Diese Äußerungen waren Teil von Patruschews Kommentaren zur Sabotage der Unterwasserpipelines, die gebaut wurden, um Deutschland mit russischem Erdgas zu versorgen. Die Nord-Stream-Verbindungen wurden im September letzten Jahres durch starke Explosionen zerstört, was Russland als offenkundigen Terroranschlag bezeichnete. Übung für den Atomkrieg: US-Bomber B-52H Stratofortress taucht vor Sankt Petersburg auf USA übernehmen ehemals russische Anteile am Erdgasmarkt In einer Reihe von Artikeln, die in diesem Monat von westlichen Medien veröffentlicht wurden, hieß es, dass westliche Geheimdienste davon ausgingen, dass eine "proukrainische Gruppe", die mit keiner Regierung verbunden sei, hinter dem Anschlag stecke. Patruschew argumentierte, dass dieses Szenario in Anbetracht der Ausbildung und Ausrüstung, die für eine derart komplizierte Operation erforderlich seien, nur für solche Personen plausibel erscheine, die "nicht logisch denken können". Der Investigativjournalist Seymour Hersh hatte zuvor berichtet, dass die Operation von US-Präsident Joe Biden angeordnet und von einem amerikanisch-norwegischen Team von Saboteuren durchgeführt wurde. Beide Nationen streiten diese Behauptung ab. Hersh zufolge wollte Washington Berlin daran hindern, seine Entscheidung, die russischen Gaslieferungen als Reaktion auf die Ukraine-Krise einzustellen, rückgängig machen zu können. Verflüssigtes Erdgas, das von amerikanischen Unternehmen produziert wird und erheblich mehr kostet, hat einen großen Teil des europäischen Energiemarktes erobert, der zuvor von russischem Brennstoff beherrscht wurde. Mehr zum Thema – Seymour Hersh: "US-Politik von Hass auf Putin getrieben"

