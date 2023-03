Kremlsprecher Peskow: Russland kann seine Ziele jetzt nur militärisch erreichen

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, ist der Ansicht, dass Russland seine Ziele in der Ukraine jetzt nur auf militärischem Wege erreichen kann. Voraussetzungen für einen Friedensprozess seien derzeit nicht in Sicht.

Quelle: Sputnik © Waleri Scharifullin

Russlands Ziele in der Ukraine können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur militärisch erreicht werden. Dies erklärte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten. In einem Gespräch mit Journalisten am Montag sagte er laut der Nachrichtenagentur TASS: "Das Erreichen der gesetzten Ziele bleibt für uns absolute Priorität. Jetzt können sie nur auf militärischem Wege erreicht werden." Voraussetzungen für den Beginn eines Friedensprozesses seien derzeit nicht in Sicht, so Peskow weiter. Dem Vorschlag des ehemaligen Oberhaupts der Münchner Sicherheitskonferenz, eine Kontaktgruppe zur Ukraine einzurichten, stimmte er nicht zu. Mehr zum Thema – Die Spaltung Europas und die Frage von Friedensverhandlungen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.