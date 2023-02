Lawrow: Russland wird sich bei Schaffung externer Entwicklungsbedingungen auf sich selbst verlassen

Bis vor Kurzem seien die für die Entwicklung Russlands günstigen externen Bedingungen von der "westlichen Minderheit" bestimmt worden, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Er stellte klar, dass Russland sie künftig selbst gestalten werde.

Quelle: Sputnik © Grigori Syssojew

Russland werde selbst günstige externe Bedingungen für die Entwicklung des Landes schaffen, ohne sich auf andere Länder zu verlassen, sagte Außenminister Sergei Lawrow bei einem Treffen mit den Leitern der Gebietskörperschaften, die die Vertreter des Ministeriums in den Regionen sind. Lawrow versprach, dass diese Bedingungen mit den Grundsätzen der UN-Charta übereinstimmen und "den Konsens aller unabhängigen Staaten widerspiegeln". Bis vor Kurzem, so der Außenminister, seien diese Bedingungen nicht von Russland, sondern von der "westlichen Minderheit" festgelegt worden. Lawrow stellte klar: "Die sogenannte 'goldene Milliarde' treibt alle ihre außenpolitischen Initiativen mit dem einzigen Ziel voran, die ganze Welt nach Regeln leben zu lassen, die es der 'goldenen Milliarde' erlauben, ihre Kolonialpolitik fortzusetzen und auf Kosten anderer zu leben." Analyse Alle Masken abgeworfen: Der Westen bekennt sich offen zum Krieg gegen Russland Wie die Zeitung Washington Post anmerkte, ist der Ausdruck "goldene Milliarde" in russischsprachigen Kreisen beliebt, aber für die meisten Menschen in den USA und Europa unverständlich. Einer der Ersten, der ihn verwendete, war der sowjetische Publizist Anatoli Zikunow. Der Begriff ist Teil der Theorie, dass "die Eliten versuchen, sich den Reichtum und die Ressourcen der Welt anzueignen und den Rest der Weltbevölkerung leiden und hungern zu lassen". Er kann sich auch auf die wirtschaftliche Kluft zwischen den Bevölkerungen reicher und armer Länder beziehen. Der Begriff "goldene Milliarde" wurde wiederholt von Präsident Wladimir Putin verwendet. Im vergangenen Sommer bezeichnete er dieses Modell als ungerecht, weil es "die Völker in eine erste und eine zweite Klasse einteilt und daher rassistisch und neokolonial ist". Er sagte: "Ja, natürlich ist die 'goldene Milliarde' nicht zufällig golden geworden, sie hat sehr viel erreicht, aber sie hat ihre Positionen nicht nur aufgrund einiger umgesetzter Ideen eingenommen. Sie verdankt ihre Position zu einem großen Teil der Ausplünderung anderer Nationen sowohl in Asien als auch in Afrika." Putin forderte auch eine Überprüfung der Grundsätze des globalen Finanzsystems, das es der "goldenen Milliarde" ermöglicht habe, auf Kosten anderer zu leben. Im Oktober hatte Lawrow gesagt, dass die Zahl der Länder, die "blindlings dem Willen der sogenannten goldenen Milliarde" folgen wollen, abnehme und dass Russlands Priorität darin bestehe, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu interessierten ausländischen Partnern aufzubauen. Mehr zum Thema – Lawrow: Die EU ist dem amerikanischen Diktat völlig unterworfen

