Beim Beschuss durch ukrainisches Militär: 12-Jährige im russischen Gebiet Belgorod getötet

Am Sonntag ist ein 12-jähriges Mädchen in einem Dorf im russischen Gebiet Belgorod beim Beschuss durch ukrainische Streitkräfte getötet worden, teilen die örtlichen Behörden mit. Zu einem Angriff ukrainischer Soldaten mit einem Todesopfer kam es auch am Montag.

Quelle: Sputnik © TAISIJA LISKOWEZ

Die 12-jährige Wassilisa ist beim Beschuss des Dorfes Nowaja Tawolschanka im russischen Gebiet Belgorod durch das ukrainische Militär getötet worden, teilte der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegram-Kanal mit. Zum Zeitpunkt des Artillerieangriffs telefonierte sie mit ihrem Vater. Das Geschoss explodierte demnach hinter ihr in unmittelbarer Nähe. Wassilisa sei ein Einzelkind gewesen, hieß es. Niemand werde jemals ihre Mutter und ihren Vater trösten können, so der Gouverneur. Zudem teilte Gladkow mit, dass neun Artilleriegeschosse drei Privathäuser, ein Nebengebäude und ein Auto in der Ortschaft beschädigt hätten. Er fügte hinzu: "Gewöhnliche Wohngebäude in einem gewöhnlichen friedlichen Dorf! Und ein kleines Mädchen." Verfolgung und Verratsvorwürfe: Vierzig Priester siedeln aus der Ukraine in das Gebiet Belgorod über Am Montag meldeten regionale Behörden weitere Opfer nach Artilleriebeschuss des Dorfes Nowaja Tawolschanka durch ukrainisches Militär. Eine Frau sei durch Splitter schwer verletzt worden und in einem Krankenwagen gestorben. Ein Mann sei ebenfalls mit Splitterverletzungen an den unteren Extremitäten in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es weiter. Bei dem Angriff seien hauptsächlich ein Parkplatz und das Wirtschaftsgebäude einer Geflügelfarm getroffen worden, wo sich die Mitarbeiter auf ihre Schicht vorbereitet hätten. Ukrainische Streitkräfte nehmen die an der Grenze zur Ukraine liegende Region Belgorod wiederholt unter Beschuss. Dabei sind nach Angaben der örtlichen Behörden vom Ende Januar insgesamt 25 Menschen getötet worden. Weitere 96 Personen wurden verletzt. Mehr zum Thema - Ukraine beschießt russische Region Belgorod und Kindergarten-Gelände in Donezk

