Käsegenuss mit beruhigender Wirkung? Russische Wissenschaftler machen es möglich

Russische Wissenschaftler verkünden, sie haben einen beruhigenden Käse erfunden. Die für einen Käse ungewöhnliche Wirkung ist nach Angaben der Russischen Universität für Biotechnologie auf eine Kombination von Kräutern zurückzuführen.

© RosBioTech

Wissenschaftler der Russischen Biotechnologischen Universität (RosBioTech) haben nach eigenen Angaben eine spezielle Käsesorte entwickelt, die Menschen beruhigen und entspannen könne. Jelena Sidorowa, die Leiterin des Käseherstellungszentrums der Universität, äußerte sich diesbezüglich wie folgt: "Dies ist ein funktionelles Produkt. Rosmarin, Basilikum, Salbei, Thymian, Bohnenkraut, Oregano und Majoran sind in der Zusammensetzung dieses Käses enthalten. Dank ihnen wird die beruhigende Wirkung erzielt." Die von der in Moskau ansässigen Universität angewandte Technologie ermögliche es zudem, alle Vitamine und Mineralien der Kräuter zu erhalten, so Sidorowa weiter. Ihr zufolge werde das Produkt aus natürlicher Milch hergestellt und enthalte weder Latex noch künstliche Lebensmittelfarbstoffe. Die Leiterin des Projekts fügte hinzu: "Der Käse wird auf die gleiche Weise zubereitet wie normaler Käse. Auch der Preis des Produkts unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen Käsesorten. Für das Käserezept werden nur einheimische Zutaten verwendet. Die Produktion kann jederzeit aufgenommen werden." Zuvor hatte die Universität andere "funktionelle" Käsesorten entwickelt, darunter eine mit schwarzer Aronia, die Erkältungen vorbeugen soll, und Kurkuma, die das Zahnfleisch vor Parodontitis schützen soll. Darüber hinaus wurde ein schwarzer Käse hergestellt, der gegen Diarrhoe wirksam sein soll. RosBioTech ist eines der größten Bildungs- und Forschungszentren, das die wissenschaftlichen Grundlagen für eine moderne, mehrstufige Bildung sowie wissenschaftliche und technologische Lösungen für die Herstellung von Grundnahrungsmitteln aus Rohstoffen pflanzlichen und tierischen Ursprungs schafft. Mehr zum Thema - Wegen "dieser verdammten Maultaschen" – Polin setzt ukrainische Geflüchtete vor die Tür

