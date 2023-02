Wolgograd: Russischer Präsident zu Gedenkfeiern der Schlacht von Stalingrad erwartet

Anlässlich des 80. Jahrestags der Schlacht von Stalingrad, dem heutigen Wolgograd, finden auch in diesem Jahr Gedenkveranstaltungen statt. In der tödlichsten Schlacht des Zweiten Weltkriegs brachte die erste Kapitulation der Wehrmacht den Wendepunkt des Krieges.

In Wolgograd – dem ehemaligen Stalingrad – fanden auch in diesem Jahr zahlreiche Gedenk- und patriotische Veranstaltungen anlässlich des Jahrestages des Sieges der Roten Armee über die Wehrmacht statt. Eine der blutigsten Schlachten der Menschheitsgeschichte mit schätzungsweise zwei Millionen Opfern brachte den Wendepunkt für den gesamten Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Nach einer mehr als fünf Monate andauernden Schlacht kapitulierte die Wehrmacht hier zum ersten Mal unter General Friedrich Paulus am 31. Januar 1943.

Erst einen Tag zuvor hatte Adolf Hitler Paulus zum Generalfeldmarschall ernannt – als ein Versuch, dessen Mut zum Heldentod zu stärken. Am 2. Februar kapitulierte der letzte verbliebene deutsche Verband von General Karl Strecker. In Deutschland erkannten viele trotz der Verlautbarungen der Nazis über Heldentaten oder die Ausrufung des "Totalen Krieges" im gleichen Monat die Bedeutung der Verluste an der Ostfront. Auf sowjetischer Seite ließen in den Kämpfen Schätzungen zufolge gut 400.000 Soldaten ihr Leben.

Am Mittwoch wurden Büsten des Sowjetführers Josef Stalin und der für die Schlacht entscheidenden Marschälle Georgi Schukow und Alexander Wassilewski in der Nähe des Museums der Schlacht von Stalingrad aufgestellt. Am Donnerstag wird der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Besuch in der Stadt erwartet, wo er wahrscheinlich an einer Reihe von Gedenkveranstaltungen teilnehmen wird.

An beiden Tagen gedenken auch Veteranen- und Bürgervereine, Beamte, Ordnungskräfte, Sicherheitsbeamte, Soldaten, Helden Russlands, Senatoren, Abgeordnete, Vertreter von Rossotrudnitschestwo und viele andere der damaligen Ereignisse. In der heutigen Millionenstadt sind der 1. und 2. Februar arbeitsfreie Tage. Gemäß einem von der Wolgograder Duma 2016 verabschiedeten Gesetz kehrt die Stadt an bestimmten Feiertagen zu ihrem sowjetischen Namen Stalingrad zurück, darunter am Tag des Sieges und am jährlichen Jahrestag der Schlacht von Stalingrad.

