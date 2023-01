Russisches Unternehmen zahlt 70.000 Euro für Zerstörung von NATO-Panzer

Die im Ural ansässige russische Firma FORES hat angekündigt, für den ersten im Ukraine-Konflikt außer Gefecht gesetzten oder erbeuteten westlichen Panzer eine Geldprämie in Höhe von fünf Millionen Rubeln (rund 70.000 Euro) zu zahlen.

Quelle: AFP © MATEUSZ SLODKOWSKI

Das Unternehmen FORES mit Sitz in Jekaterinburg im Ural, das Öl- und Gasanlagen herstellt, gab in einer Mitteilung bekannt, russische Armeeangehörige für die Zerstörung oder Erbeutung eines deutschen Leopard-2-Kampfpanzers oder eines Panzers vom Typ Abrams aus der US-Produktion zu belohnen. Demnach soll der Soldat, der als Erster während der Militäroperation in der Ukraine einen NATO-Panzer zerstört, fünf Millionen Rubel (rund 70.000 Euro) erhalten. Als Belohnung für jedes weitere zerstörte Kampffahrzeug wird eine Geldprämie in Höhe von 500.000 Rubeln (circa 7.000 Euro) in Aussicht gestellt. Wenn die westlichen Staaten die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ F-15 und F-16 an die Ukraine genehmigen sollten, die zu legitimen militärischen Zielen für russische Truppen erklärt werden, wird die Geldprämie für eine zerstörte Maschine 15 Millionen Rubel (knapp 200.000 Euro) betragen, hieß es. Der Konflikt eskaliere weiter und die Ukraine werde unbeschränkt mit Waffen aufgepumpt, erklärte die Firma. Und weiter: "Die Entscheidung, westliche Panzer Kiew zu übergeben, zeigt, dass die NATO nicht an dem Konzept festhält, der Ukraine nur Verteidigungswaffen zu liefern, was bedeutet, dass es notwendig ist, den Zusammenhalt zu stärken und unsere Armee zu unterstützen. Wir tun dies seit den Anfängen der militärischen Spezialoperation und werden unsere Armeeangehörigen auch in Zukunft unterstützen." Auch weitere russische Großkonzerne sollen angekündigt haben, eine Belohnung von zehn Millionen Rubel (mehr als 130.000 Euro) für jeden zerstörten US-Panzer Abrams bieten zu wollen. Der bekannte Schauspieler und Regisseur Iwan Ochlobystin teilte am Sonntag auf seinem Blog mit, er sei von Vertretern der Großunternehmen beauftragt worden, dies bekanntzugeben. Die russische Seite hat wiederholt erklärt, dass westliche Militärhilfe nichts Gutes für die Ukraine verheiße und den Konflikt nur hinauszögere. Die Waffentransporte würden zu einem legitimen Ziel für die russische Armee. Präsident Kroatiens: "Handeln des kollektiven Westens in der Ukraine zutiefst unmoralisch" Das 1999 gegründete Unternehmen FORES beschäftigt sich mit der Herstellung von keramischen Stützmitteln für Ölbohrungen. Inzwischen verfügt es über sieben Produktionsabteilungen. 4.000 Mitarbeiter sorgen für einen vollständigen Produktionszyklus. Mehr zum Thema - Chinas Außenamt: USA müssen aufhören, Waffen in die Ukraine zu schicken

