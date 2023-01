Putin und Moskaus Bürgermeister Sobjanin eröffnen Innovationszentrum "Lomonossow-Cluster"

Am 25. Januar, dem Tag der russischen Studentenschaft, eröffneten Russlands Präsident Wladimir Putin und Moskaus Oberbürgermeister Sergei Sobjanin nach nur zwei Jahren Bauzeit das Innovationszentrum "Lomonossow-Cluster". Das Zentrum ist das neue Flaggschiff in einer Reihe von Projekten, die Russland als Standort für Innovations- und Zukunftstechnologien noch attraktiver machen sollen.

Das Zentrum ist an die staatliche Moskauer Universität angegliedert und übernimmt die Funktion eines Startup-Inkubators. Der Lomonossow Cluster versteht sich als Rahmen, in dem Ideen in Verbindung mit wissenschaftlicher Förderung bis zum fertigen Produkt ausreifen können.

Das zehnstöckige Gebäude umfasst mehr als 65.000 Quadratmeter und beherbergt Hightech-Unternehmen, Labore, Zertifizierungs- und Prüfstellen und natürlich Forschungs- und Entwicklungszentren.

Studenten, Doktoranden und junge Wissenschaftler der Universität finden hier in einem besonders innovativen Umfeld Zugang zu Arbeitgebern und Spezialisten, in dem ihre Talente gefördert und sie in der Umsetzung ihrer Ideen bis zur Produktreife unterstützt werden. Baubeginn war im Januar 2021, die Bauzeit betrug damit exakt zwei Jahre.

Das Zentrum setzt auf die Entwicklung von Synergieeffekten durch das Miteinander einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte, wissenschaftlicher Fachrichtungen und Firmen. Die Projekte werden staatlich gefördert. Marktreife Umsetzungen sind für zehn Jahre steuerbefreit. Ziel ist es, mit dem Zentrum die weitere ökonomische Entwicklung nicht nur Moskaus, sondern ganz Russlands positiv zu beeinflussen.

Das Projekt stellt eine Ergänzung zum Innovationszentrum Skolkowo dar, das ebenfalls in Moskau ansässig ist. Skolkowo entstand in Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Beide Standorte verstehen sich als Einrichtungen zur Eliteförderung. Die Zugangsvoraussetzungen sind hoch, nach Überwindung der Zugangshürde ist die Förderung und Unterstützung jedoch maximal. Doch während sich Skolkovo auch an ausländische Studierende richtet, richtet sich der Lomonossow-Cluster besonders an russische Studierende.

Spätestens seit dem umfassenden Sanktionsregime des Westens gegen Russland steht die technologische Souveränität im Mittelpunkt. Vom Lomonossow-Cluster erhofft sich Russland Innovationen und neue Produkte, die das Land unabhängiger von vor allem westlichen Herstellern machen, ihm einen Innovationsvorsprung sichern und gleichzeitig die heimische Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen Absatzmärkten stützen.

