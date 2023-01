Erste nukleargetriebene Poseidon-Torpedos für Russlands Mega-U-Boot fertig

Die Poseidon-Torpedos sind die vorerst jüngste Erweiterung des russischen Arsenals der nuklearen Abschreckung. Laut Informationen der Nachrichtenagentur TASS sollen diese Torpedos vom nuklear getriebenen Atom-U-Boot Belgorod des Projekts 949 getragen werden.

Die russischen Schiffbauer haben einen ganzen Satz atomarer Poseidon-Torpedos gebaut, die laut einer Quelle aus dem Umfeld des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur TASS zuerst vom nuklear getriebenen Atom-U-Boot Belgorod des Projekts 949 getragen werden sollen. Analyse Die Spezialoperation unterzieht das neue russische Scharfschützengewehr einer Bewährungsprobe Das neueste U-Boot werde "in nächster Zukunft" mit diesen Waffen ausgerüstet werden, erklärte die Quelle, und fügte hinzu, dass diverse Tests des Waffensystems abgeschlossen seien, einschließlich des Antriebssystems. Die Poseidon-Torpedos haben als Energiequelle einen Kernreaktor, um den Schub zu erzeugen, und tragen einen mächtigen nuklearen Sprengkopf. Die ersten Hinweise zur Entwicklung des Systems veröffentlichte Russland 2015. Die neue Waffe muss noch erst formell in Dienst gestellt werden. Das System ist als schwer abzuwehrende Massenvernichtungswaffe konstruiert, die schwimmende oder küstennahe Ziele wie strategische Marineausrüstung, Militärbasen, Werften und Flugzeugträgergruppen auslöschen kann. Sie kann im Falle eines Atomkriegs auch Küstenstädten eines Gegners massive Schäden zufügen. Während über den Torpedo selbst noch wenige Details veröffentlicht wurden, ist jedoch bekannt, dass für den Einsatz besondere neue U-Boot-Plattform benötigt werden. Das russische Militär berichtet von Plänen, bis zu vier nukleare U-Boote des Projekts 09851 (als erstes die Chabarowsk) für diesen Einsatzzweck zu bauen. Roboterhund zielt mit Granatwerfer – Prototyp des russischen M-81 Robotersystems Das erste Erprobungs-U-Boot von diesen, die Belgorod, wurde 1992 als K-139 auf Kiel gelegt und ab 2019 als Projekt 09852 für den neuen Einsatzzweck umgebaut und im Juli letzten Jahres in Betrieb genommen. Es ist nicht klar, wie viele Poseidon-Torpedos einen "Satz" für ein Boot darstellen. Die meisten Einschätzungen sagten, die neuen U-Boote könnten bis zu sechs davon befördern, andere Beobachter meinen, es könnten bis zu acht davon auf einem einzigen U-Boot eingesetzt werden. Die Belgorod hat getaucht eine Verdrängung von 30.000 Tonnen und eine Rekordlänge von 184 Metern. Es wird angenommen, dass die Poseidon-Torpedos zwischen 16 und 24 Metern lang sind und eher in Transportbehältern an der Hülle des U-Boots befestigt mitgeführt werden, statt in klassischen Torpedorohren. Mehr zum Thema - Russlands kolossaler Vorsprung im Kampf um die Arktis

