Russland enthüllt seine modernisierten nuklearen Überschallbomber

Die russische Langstreckenluftwaffe wird gerade durch den Erhalt eines modernisierten strategischen Bombers Tu-22M3 verstärkt. Auch zwei Tu-160M-Flugzeuge mit nuklearer Einsatzfähigkeit wurden für Flugtests angemeldet. Sie gelten als wichtigster Teil der nuklearen Triade des Landes.

Wie das staatliche Vereinigte Flugzeugbauunternehmen mitteilt, habe die Tu-22M3 eine Reihe von Verbesserungen erhalten, um ihre Fähigkeiten zu steigern. Das Flugzeug wurde nach einem Testflug an die Flotte der Langstreckenbomber des Landes ausgeliefert. Die Tupolew-22M3 ist eine moderne Version des legendären strategischen Bombers aus der Sowjetära, der seit den 1970er Jahren im Einsatz ist. Der Flugzeugtyp wurde wiederholt modernisiert, wobei die jüngste Überarbeitung im Jahr 2018 vorgestellt wurde. Schoigu: NATO-Einheiten sind in der Kampfzone – Russland testet erfolgreich Vergeltungsschlag Das Unternehmen hat außerdem zwei Tu-160M-Bomber mit nuklearer Einsatzfähigkeit für Flugtests angemeldet. Bei einem der Flugzeuge handelt es sich um eine modernisierte Version eines bestehenden Flugzeugs, während das andere im Rahmen der jüngsten Bemühungen Russlands, sein Programm zur Herstellung strategischer Flugzeuge wieder in Gang zu setzen, von Grund auf neu gebaut wurde. Die Tu-160-Langstreckenbomber sind seit Ende der 1980er Jahre im Einsatz, nachdem sie kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion eingeführt worden waren. Das Flugzeug wurde in erster Linie für den Transport von atomar bestückten Langstrecken-Marschflugkörpern entwickelt, kann aber auch konventionelle Munition einsetzen. Der Leiter von Rostech, einer Muttergesellschaft des staatlichen Vereinigten Flugzeugbauunternehmens, Sergei Tschemesow, erklärte: "Die Tu-160 ist der wichtigste Teil von Russlands nuklearer Triade, daher hat die Modernisierung der aktiven Kampfflugzeuge und die Wiederaufnahme der Produktion dieser strategischen Bomber für uns Priorität." Das Vereinigte Flugzeugbauunternehmen veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie das Flugzeug aus einem Hangar an einem ungenannten Ort herausgerollt wird. Mehr zum Thema – "Generalissimus Suworow": Russland verstärkt seine nuklearen Seestreitkräfte

