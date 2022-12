Russlands Ministerpräsident: Arbeitslosigkeit niedrig wie nie zuvor, BIP nur leicht gesunken

Trotz aller Prognosen blieb Russlands Wirtschaft im Jahr 2022 stabil. Nach offiziellen Angaben von Ministerpräsident Michail Mischustin ist die Zahl der Arbeitslosen im November niedrig wie nie zuvor. Das BIP ist seit Jahresbeginn um nur zwei Prozent gesunken.

Quelle: Sputnik © Dmitri Astachow

Während einer Regierungssitzung hat Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin bekannt gegeben, dass das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis November um etwa zwei Prozent gesunken sei. Die Arbeitslosigkeit habe im November mit 3,7 Prozent ein Rekordtief erreicht. Laut Mischustin wiesen die vorläufigen Ergebnisse der Wirtschaft in diesem Jahr eindeutig darauf hin, dass die negativen Prognosen vieler westlicher sowie einheimischer Experten und Analysten nicht eingetreten seien. Inflation und Energiekrise: Wirtschaftsexperte Prof. Dr. Schlevogt mit düsterer Wirtschaftsprognose Nach Angaben des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik bleibt die Erwerbslosigkeit in Russland in diesem Jahr weiterhin stabil. Im Oktober 2022 lag sie bei 3,9 Prozent und im August erreichte sie 3,8 Prozent – ein Tiefstand, der im November noch unterschritten wurde. Dennoch hatte der Leiter des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung, Maxim Reschetnikow, Anfang Dezember erklärt, dass Russlands Arbeitsmarkt derzeit ein Defizit aufweise, was die Entwicklung der Volkswirtschaft spürbar behindere. Zuvor hatte das Ministerium einen Rückgang des BIP für das Jahr 2022 um 2,9 Prozent prognostiziert. Im kommenden Jahr werde die russische Wirtschaft um 0,8 Prozent schrumpfen. Die Wirtschaftsprognose für die Jahre 2024 und 2025 sehe hingegen ein Wachstum um 2,6 Prozent vor. Präsident Wladimir Putin äußerte sich Mitte Dezember zuversichtlich, dass der diesjährige Rückgang des Bruttoinlandsprodukts geringer ausfallen könne, als die früheren Prognosen der Regierung lauteten. Mehr zum Thema - Russland stockt seine Devisenreserven weiter auf

