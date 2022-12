Putins traditionelle Pressekonferenz zum Jahresende fällt aus

Die große Pressekonferenz des russischen Präsidenten fällt dieses Jahr aus. Dies erklärte sein Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Die Veranstaltung fand seit vielen Jahren traditionell im Dezember statt.

Quelle: Sputnik © Alexander Krjaschew

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, dass man beschlossen habe, Wladimir Putins große Pressekonferenz in diesem Jahr nicht abzuhalten. Die Gründe dafür nannte er nicht. "Was die große Pressekonferenz angeht: Ja, die wird es in diesem Jahr nicht geben. Wir hoffen jedoch, dass der Präsident eine Gelegenheit finden wird, mit Journalisten zu sprechen. Er tut dies regelmäßig, auch bei Auslandsreisen." Die Pressekonferenz fand bisher jedes Jahr seit 2001 statt, seit dem Jahr 2012 immer im Dezember. Nur in den Jahren 2009 bis 2011, als Putin Premierminister war, gab es sie nicht. Die Zeitung RBK hatte bereits im November Quellen zitiert, wonach der Kreml eine Verschiebung der Veranstaltung auf das kommende Jahr nicht ausschließe. Im Corona-Jahr 2020 fand die Veranstaltung in einem hybriden Format statt: Der Präsident sprach mit den Journalisten teilweise per Videoschalte. Unklar ist auch, ob es eine Botschaft Putins an die Föderale Versammlung geben wird. Peskow sagte, es würden diesbezüglich weitere Informationen folgen. Mehr zum Thema – Gipfeltreffen zwischen Putin und Modi wegen Terminfragen abgesagt

