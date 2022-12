Medwedew: Russland erhöht Produktion seiner stärksten Waffen

Der frühere Präsident und stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hat erklärt, dass Russland derzeit die Produktion von leistungsstarken Waffen hochfährt. Er betonte, dass die Hochleistungswaffen auf neuen Prinzipien beruhen.

Quelle: Sputnik © Jekaterina Schtukina

Russland erhöht die Produktion seiner stärksten Massenvernichtungswaffen. Dies gab der ehemalige Präsident und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats Russlands, Dmitri Medwedew, auf seinem Telegram-Kanal bekannt. Medwedew schrieb: "Es ist viel schwieriger für uns – unser Feind hat sich nicht nur in der Kiewer Provinz unserer Heimat Kleinrussland verschanzt. Er ist in Europa, Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland und an vielen anderen Orten, die von modernen Nazis dominiert werden." Aus diesem Grund fahre Russland die Produktion seiner stärksten Vernichtungswaffen hoch. Darunter befänden sich auch Waffen, die auf völlig neuen Prinzipien beruhen. Sekretär des Ukrainischen Sicherheitsrats fordert die Vernichtung Russlands Mit seiner Ankündigung kommentierte Medwedew die Rede des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexei Danilow. Dieser hatte zuvor geäußert, dass niemand in der Ukraine jemanden fragen müsse, wo die ukrainischen Soldaten zuschlagen sollten. Danilow zufolge sei die Ukraine in der Lage, "den Feind auf russischem Territorium bis nach Wladiwostok anzugreifen". Im Vorfeld hatte Medwedew bereits erklärt, dass die Produktion in den Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes in Russland beschleunigt und stärker auf militärische Zwecke ausgerichtet werden müsse, um die Militäroperation wirksam unterstützen zu können. Er versicherte, dass Russland über genügend Waffen aller Art verfügen werde. Medwedew unterstrich: "An einigen Stellen müssen wir die Produktionsmengen noch erhöhen, aber wir sind zweifellos in der Lage, uns angemessen zu verteidigen." Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im September eine Erhöhung der Produktionskapazität angeordnet. Er wies darauf hin, dass die Rüstungsunternehmen bereits im Begriff sind, "nicht standardisierte Aufgaben zu lösen, die Produktion umzustrukturieren, die Produkte zu verbessern und sich auf die Erfahrungen aus realen Kampfeinsätzen zu stützen". Der Staatschef erklärte auch, dass die russischen Waffen "ein wirkungsvolles Mittel gegen westliche Waffen" darstellen. Er erinnerte daran, dass "alle Bestände der NATO-Arsenale zur Unterstützung des Kiewer Regimes" aufgebraucht seien. Im November forderte Putin bei einem Treffen mit Mitgliedern des Regierungskoordinierungsrates zur Sicherstellung des Bedarfs der russischen Streitkräfte, dass die Zahl der produzierten militärischen Ausrüstung erhöht und ihre Eigenschaften verbessert werden. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu kündigte an, dass die Mittel für den staatlichen Verteidigungsauftrag bis 2023 um das Anderthalbfache erhöht werden sollen, um die ständige Bereitschaft der Streitkräfte von 97 Prozent zu gewährleisten. Mehr zum Thema - "Politische Ukrainer" - Wie ethnische Russen in der Umgebung von Selenskij Russophobie betreiben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.