Offenbar ein Todesopfer bei Großbrand in Einkaufszentrum in Moskauer Vorort

In einem Einkaufszentrum eines Moskauer Vororts ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Dies teilte das russische Katastrophenschutzministerium heute auf Telegram mit. Bei dem Brand soll bisher ein Mensch ums Leben gekommen sein.

© Telegram

In einem Einkaufszentrum nordwestlich von Moskau ist in der Nacht zu Freitag ein Großbrand ausgebrochen. Wie das russische Katastrophenschutzministerium am frühen Morgen auf Telegram mitteilte, brach das Feuer demnach gegen 6 Uhr Ortszeit in dem Einkaufszentrum Mega Chimki des Moskauer Vorortes Chimki aus. Es droht aktuell auf andere Abteilungen des Komplexes überzugreifen. The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022 Bis zu 141 Feuerwehrleute und 47 Löschfahrzeuge sind derzeit damit beschäftigt, das Feuer zu bekämpfen. Bislang konnte es auf 7.000 Quadratmeter begrenzt werden, teilte das Ministerium mit und fügte hinzu, dass das Feuer in Bezug auf die Intensität der "Schwierigkeitsstufe vier von fünf zuzuordnen" sei. Aufgrund der Brandintensität wurde zudem die Luftfahrtabteilung des Ministeriums in Alarmbereitschaft versetzt. Bei Bedarf könnte dann rasch ein Löschflugzeug eingesetzt werden, um den Brand zu bekämpfen. #Russia on 🔥: Shopping mall in #Moscow is on fire, with intermittent explosions. pic.twitter.com/gfd0xzolIU — Igor Sushko (@igorsushko) December 9, 2022 Das Feuer wird zudem von Explosionen begleitet, wie lokale Medien berichten. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS soll bei dem Brand auch ein Wachmann ums Leben gekommen sein. Dramatisches Filmmaterial, das derzeit im Internet die Runde macht, verdeutlicht das Ausmaß des Infernos. In mehreren Clips war mindestens eine Explosion in dem Einkaufszentrum zu sehen, und in einigen Medienberichten wurde darauf hingewiesen, dass in dem brennenden Teil des Gebäudes große Mengen von "Farben, Lacken" und anderen brennbaren Materialien gelagert waren. #Russia on 🔥: Shopping mall in #Moscow is on fire, with intermittent explosions. pic.twitter.com/gfd0xzolIU — Igor Sushko (@igorsushko) December 9, 2022 Die Staatsanwaltschaft des Moskauer Gebietes teilte mit, sie werde eine Untersuchung des Vorfalls einleiten. Dabei würde die Einhaltung der russischen Gesetze, einschließlich des Brandschutzes, geprüft. Wie das Feuer genau ausbrach, ist derzeit unklar. Beamte bestätigten gegenüber RT jedoch, dass es zuerst in einem im Einkaufszentrum gelegenen OBI-Baumarkt ausgebrochen sei. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Neuer US-Verteidigungshaushalt enthält 800 Millionen US-Dollar für Ukraine

